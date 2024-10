Vinh danh 20 'anh hùng thực phẩm'

Sáng 16.10, Mạng lưới phát triển thực phẩm Việt Nam phối hợp Hiệp hội thực phẩm minh bạch TP.HCM (AFT), Mạng lưới ngân hàng thực phẩm toàn cầu (GFN) tổ chức chương trình Diễn đàn thực phẩm bền vững, lễ tôn vinh các sáng kiến và nỗ lực vì sự phát triển thực phẩm bền vững với chủ đề 'From Food Hero to Net Zero' (Từ anh hùng thực phẩm đến phát thải ròng bằng 0).

Net Zero (phát thải ròng bằng 0) là một mục tiêu môi trường nhằm giảm lượng phát thải khí nhà kính (như CO2, CH4, N2O) do con người gây ra, làm biến đổi khí hậu trên toàn cầu. Tại hội nghị thượng đỉnh khí hậu năm 2021, Việt Nam đã cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Ông Nguyễn Tuấn Khởi, Chủ tịch Food Share Việt Nam, Mạng lưới ngân hành thực phẩm Việt Nam phát biểu tại chương trình ẢNH: HOÀI NHIÊN

Diễn đàn quy tụ 500 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thực phẩm, nhằm thúc đẩy sự phát triển và bảo vệ môi trường trong ngành nông nghiệp và thực phẩm. Đây là hoạt động có ý nghĩa nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 44 năm ngày Lương thực thế giới (16.10.2024).

Tại diễn đàn, các vấn đề như quản lý nguồn tài nguyên, thực hành nông nghiệp hữu cơ, giảm thiểu chất thải thực phẩm được các chuyên gia thảo luận. Từ đó, chỉ ra những cơ hội, thách thức từ việc sản xuất, phân phối, tiêu thụ thực phẩm ở mỗi địa phương và khu vực.

Chương trình còn là cầu nối để các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam có cơ hội giao lưu, hợp tác, chung tay xây dựng ngành nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm phát triển an toàn và bền vững.

Ngoài ra, chương trình còn tổ chức lễ tôn vinh anh hùng thực phẩm năm 2024 đối với những cá nhân, tổ chức có sáng kiến và nỗ lực phát triển thực phẩm bền vững tại Việt Nam.

Các hạng mục được vinh danh bao gồm: giải thưởng doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu, giải thưởng doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tiêu biểu, giải thưởng tạo tác động xã hội, giải thưởng dự án vì cộng đồng…

Theo đó, có 20 cá nhân, tập thể được vinh danh như Công ty CP Mondelez Kinh Đô Việt Nam, Công ty TNHH chế biến dừa Lương Quới, Công ty Vina T&T Group, Công ty TNHH sản xuất - thương mại Mebipha, Công ty TNHH xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu (Bến Tre), Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam…

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Tuấn Khởi, Chủ tịch Food Share Việt Nam, Mạng lưới ngân hành thực phẩm Việt Nam cho biết: “Thông qua chương trình này, chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng cho cộng đồng tham gia vào hành trình xây dựng thực phẩm bền vững tại Việt Nam. Anh hùng thực phẩm không chỉ là những doanh nghiệp mà còn là những cá nhân, gia đình. Mỗi cá nhân, mỗi gia đình chỉ cần tiết kiệm thực phẩm, sử dụng hết thức ăn trong mỗi bữa ăn sẽ là những anh hùng thực phẩm, góp phần giảm lãng phí và bảo vệ môi trường”.