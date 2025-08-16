Vinh danh 28 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động

Đây là đánh giá của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tại Lễ vinh danh "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động 2025" diễn ra tối 15.8.

Chương trình do Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), giao cho Báo Lao Động tổ chức thực hiện.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao bằng khen cho các doanh nghiệp được vinh danh ẢNH: HẢI NGUYỄN

Theo Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, trong quá trình xây dựng chính sách, Quốc hội luôn đặt người lao động và doanh nghiệp ở vị trí trung tâm và đã ban hành, sửa đổi nhiều luật quan trọng như bộ luật Lao động, luật Công đoàn, luật Việc làm, luật An toàn vệ sinh lao động, luật Bảo hiểm xã hội, luật Nhà ở…, đồng thời giám sát chặt chẽ việc thực thi các chính sách về tiền lương, bảo hiểm, an toàn lao động.

"Người lao động luôn là tài sản, là nguồn vốn quý của doanh nghiệp. Việc chăm lo, bảo vệ và tạo ra phúc lợi cho người lao động chính là tạo ra sức mạnh nội lực của doanh nghiệp, để doanh nghiệp thực hiện mọi kế hoạch, ước mơ, tầm nhìn, sứ mệnh của mình", Phó chủ tịch Quốc hội đánh giá.

Theo bà Thanh, việc chăm lo cho người lao động là một yêu cầu tự thân tất yếu. Không chỉ thuần túy là trách nhiệm pháp lý, xuất phát từ yêu cầu phát triển doanh nghiệp, đó còn là trách nhiệm xã hội, đạo đức kinh doanh và những tình cảm mang tính nhân bản.

Phó chủ tịch Quốc hội khẳng định: "Quốc hội ủng hộ và khuyến khích doanh nghiệp tiên phong trong việc gắn sản xuất kinh doanh với nâng cao đời sống người lao động; khuyến khích cơ chế đối thoại, thương lượng tập thể; tổ chức công đoàn phối hợp với doanh nghiệp triển khai phúc lợi, nhà ở, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng, hướng tới sự phát triển bền vững của người lao động, của doanh nghiệp, của đất nước".

Tại chương trình, ban tổ chức đã vinh danh 28 doanh nghiệp tiêu biểu nhất, có nhiều đóng góp cải thiện môi trường làm việc, quan tâm chăm lo đời sống người lao động, tăng cường phúc lợi cho công nhân.

Có 22/28 doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài nhà nước, trong đó, có những doanh nghiệp đông công nhân như: Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam, Công ty TNHH Luxshare, Công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao Tân Đệ, Công ty cổ phần quốc tế Phong Phú…