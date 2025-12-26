Vinh danh 50 tác phẩm xuất sắc Giải ảnh 'Khoảnh khắc báo chí' 2025

Các đại biểu tham dự Lễ trao giải Khoảnh khắc báo chí 2025 ẢNH: NHÀ BÁO&CÔNG LUẬN

Tham dự sự kiện có: ông Lê Quốc Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; TS Hoàng Trung Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ Quốc, các đoàn thể T.Ư cùng nhiều lãnh đạo ban, ngành T.Ư.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh, Giải ảnh không chỉ là dịp vinh danh các tác phẩm xuất sắc, mà còn là cơ hội để nhìn lại hành trình tác nghiệp đầy trách nhiệm, đam mê và tình yêu nghề của những người làm báo.

"Trong không khí ấm áp, trang trọng và đầy cảm xúc của lễ trao giải hôm nay, chúng ta được nhìn lại những khoảnh khắc của cuộc sống đã được các phóng viên ảnh ghi lại bằng trách nhiệm, đam mê và tình yêu sâu sắc với nghề báo", ông Lê Quốc Minh chia sẻ.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải ẢNH: NHÀ BÁO&CÔNG LUẬN

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Giải ảnh Khoảnh khắc báo chí do Báo Nhà báo & Công luận tổ chức đã bước sang mùa thứ 7 - một chặng đường "không quá dài nhưng đủ để khẳng định uy tín, bản sắc và giá trị nghề nghiệp" của giải thưởng.

Mùa giải 2025 mang chủ đề "Bản lĩnh Việt Nam" - khắc họa một cách sâu sắc về hành trình lặng thầm nhưng kiên định của những người làm báo, những người đã chọn đứng ở tuyến đầu để làm tròn sứ mệnh thông tin.

Mùa giải năm nay thu hút gần 400 tác phẩm tham dự, lựa chọn và vinh danh 50 tác phẩm xuất sắc, mở ra trước công chúng một không gian sống động về đời sống, lịch sử và con người Việt Nam qua những lát cắt chân thực, giàu cảm xúc.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và TS Hoàng Trung Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản trao giải Vàng cho các tác giả đạt giải ẢNH: NHÀ BÁO&CÔNG LUẬN

Đánh giá cao nỗ lực của Báo Nhà báo & Công luận trong việc kiên trì tổ chức giải thưởng suốt nhiều năm qua, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng Giải ảnh Khoảnh khắc báo chí không chỉ tạo dựng một sân chơi nghề nghiệp lành mạnh cho các phóng viên ảnh, mà còn góp phần tôn vinh những giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng Việt Nam: trung thực, nhân văn và vì cộng đồng.

Ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư và ông Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao giải Bạc cho các tác giả đạt giải ẢNH: NHÀ BÁO&CÔNG LUẬN

Hướng tới chặng đường phía trước, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh thông điệp "Bản lĩnh Việt Nam" của mùa giải 2025 như một lời nhắc nhở về tinh thần dấn thân và trách nhiệm nghề nghiệp.

"Sứ mệnh của báo chí cách mạng là phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Tôi mong rằng, những người làm báo, đặc biệt là các phóng viên ảnh, luôn tác nghiệp với một tâm thế giản dị nhưng kiên định: chúng tôi ở đây, để công chúng được biết sự thật", ông Lê Quốc Minh bày tỏ.

Ngay sau phần khai mạc, ban tổ chức đã tiến hành trao các giải Vàng, Bạc, Đồng ở từng hạng mục: Thời sự, Đời sống xã hội và Thể thao, cùng 10 tác phẩm top 10, ghi nhận sự đóng góp và sáng tạo của các phóng viên ảnh trên toàn quốc.

Kết quả Giải ảnh Khoảnh khắc báo chí 2025 Giải ảnh Khoảnh khắc báo chí 2025 thu hút 50 tác phẩm xuất sắc, được lựa chọn từ nhiều tác phẩm dự thi ở ba hạng mục. Cơ cấu giải thưởng gồm: Hạng mục Thời sự: 1 giải Vàng, 1 giải Bạc, 1 giải Đồng hạng mục Đời sống xã hội: 1 giải Vàng, 1 giải Bạc, 1 giải Đồng hạng mục Thể thao: 1 giải Vàng, 1 giải Bạc, 1 giải Đồng 10 tác phẩm top 10, 30 tác phẩm nằm trong top 50 Hạng mục Đời sống xã hội + Giải Vàng: Công nhân ngâm bùn trắng đêm nạo vét, “hồi sinh” sông Tô Lịch. Tác giả: Đinh Đức Long (bút danh Hải Long) - Báo Dân trí + Giải Bạc: Làng Nủ tiến tới hạnh phúc. Tác giả: Nguyễn Hữu Thắng - Tạp chí Đời sống và Pháp luật + Giải Đồng: Bí thư Chi bộ tâm huyết với chuyển đổi số dành cho người cao tuổi. Tác giả: An Thành Đạt - Báo Tin tức và Dân tộc (TTXVN) Hạng mục Thời sự + Giải Vàng: Những hình ảnh nổi bật trong đại lễ 80 năm Quốc khánh. Nhóm tác giả: Ngọc Thành - Đức Đồng - Giang Huy - Như Quỳnh - Thanh Tùng - Nguyễn Đông - Lương Hiếu - Minh Hoàng - Đức Kiên - Thanh Hằng - Phạm Dự, Báo điện tử VnExpress + Giải Bạc: 100 giờ sống trong ngập lụt, không điện, không nước giữa Hà Nội. Tác giả: Đinh Đức Long (bút danh Hải Long) - Báo Dân trí + Giải Đồng: Thần kỳ: Công binh Việt Nam cứu sống một nạn nhân sau 124 giờ bị chôn vùi bởi động đất. Tác giả: Thành Đạt - Sơn Bách - Báo Nhân Dân Hạng mục Thể thao + Giải Vàng: Hành trình vinh quang của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024. Tác giả: Trương Anh Đức - Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh + Giải Bạc: Ngôi sao nhí tỏa sáng trên sân băng Giải vô địch trẻ quốc gia 2025. Tác giả: Đinh Đức Long (bút danh Hải Long)- Báo Dân trí + Giải Đồng: Nữ chiến binh sao vàng. Tác giả: Bùi Cương Quyết (bút danh Minh Quyết) - Thông tấn xã Việt Nam



