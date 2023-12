Vinh danh hơn 1.200 học sinh Việt Úc đạt thành tích cao trong kỳ thi Cambridge

Vừa qua, VAS đã tổ chức Lễ trao giải và vinh danh cho hơn 1200 học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ khảo thí quốc tế Cambridge 2023 với sự tham dự của đại diện Hội đồng Khảo thí quốc tế Cambridge (CAIE), ông Melvyn Lim - Giám đốc quốc gia cấp cao, phụ trách Việt Nam, Myanmar, Lào, Campuchia.

Lễ trao giải và vinh danh học sinh VAS đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Cambridge 2023

Đối với các kỳ thi học thuật quốc tế Cambridge (Checkpoint Tiểu học, Checkpoint Trung học cơ sở, Trung học Đại cương Quốc tế - IGCSE, Tú tài Nâng cao - AS và A Level), ngoài 4 danh hiệu "Điểm cao nhất Việt Nam", 50 học sinh VAS đạt thành tích "Điểm tuyệt đối tất cả các môn" và 216 em được trao thưởng cho thành tích đạt điểm Giỏi - Xuất sắc tất cả các môn.

Đối với các kỳ thi chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge (Starters, Movers, Flyers, PET, KET), 120 học sinh VAS đạt thành tích "Điểm tuyệt đối", 284 em đạt điểm Giỏi - Xuất sắc và 602 em đạt thành tích cao.

Việt Úc - Ngôi trường của các thủ khoa Cambridge

Chương trình Giáo dục Phổ thông Cambridge là một trong những chương trình giáo dục quốc tế phổ biến nhất hiện nay và được triển khai tại hơn 10.000 trường thuộc hơn 160 quốc gia trên thế giới. Đây cũng là chương trình được lựa chọn để dạy song song với chương trình giáo dục quốc gia của nhiều nước trên thế giới như Thụy Điển, Đức, Italy, Tây Ban Nha, Indonesia, Ấn Độ…

VAS đưa chương trình Cambridge vào giảng dạy, từ năm học 2013-2014. Trong 10 năm triển khai chương trình, VAS luôn là một trong những trường dẫn đầu Việt Nam về số lượng học sinh dự thi và đạt kết quả cao trong các kỳ thi Cambridge.

Đến nay, trường đã có 2 thủ khoa thế giới và 8 thủ khoa Việt Nam qua các kỳ thi học thuật quốc tế Cambridge.

Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) đang giảng dạy cho gần 8.000 học sinh đang theo học tại 6 cơ sở đều được CAIE chứng nhận

Chia sẻ với các phụ huynh tham dự buổi lễ, thầy Nigel Cropley - Giám đốc điều hành cụm cơ sở Sala đại diện Ban Điều hành VAS chia sẻ: "Tôi vô cùng vinh dự khi được chia sẻ với quý phụ huynh rằng con em của quý vị đã đạt được những kết quả vượt trội so với các bạn đồng trang lứa trên toàn cầu trong nhiều khía cạnh". Thầy Nigel cũng khẳng định: "Học sinh có mặt trong lễ vinh danh không phải là do may mắn mà còn nhiều yếu tố khác".

Được biết, các kỳ thi quốc tế Cambridge được tổ chức, chấm điểm tập trung và kết quả được gửi về nhà trường bởi Hội đồng Khảo thí Cambridge. Hàng nghìn học sinh trên toàn thế giới, đều cùng tham gia các kỳ thi này vào cùng một thời điểm và nhận kết quả vào cùng một ngày.

Thành tích học sinh VAS trong năm học 2022 - 2023 Ảnh: VAS

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Melvyn Lim cũng cho biết, những giải thưởng này thể hiện sự xuất sắc về học thuật, đồng thời, tượng trưng cho lòng kiên định, sự quyết tâm và khao khát chiếm lĩnh tri thức của các em.

"Nhìn vào thành tựu học sinh đạt được, tôi thấy rằng VAS đã thành công trong việc tạo tiền đề và nuôi dưỡng những kỹ năng quan trọng tiêu biểu của chương trình Cambridge, bao gồm tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, sáng tạo, đổi mới, tinh thần ham học hỏi, dám khám phá và dấn thân", ông nói thêm.

Ông Melvyn Lim, đại diện CAIE trao giải cho học sinh Diệp Thế Luân và Lê Tường Loan - Điểm cao nhất Việt Nam môn "Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai", kỳ thi IGCSE. Ảnh: VAS

Thông điệp ý nghĩa từ giáo viên và học sinh VAS

Tại buổi lễ vinh danh, phụ huynh tham dự đã được lắng nghe nhiều thông điệp ý nghĩa từ đại diện CAIE, đại diện Ban Điều hành VAS các học sinh VAS.

Tường Loan, 1 trong 4 học sinh xuất sắc nhận danh hiệu "Điểm cao nhất Việt Nam" chia sẻ: "Học tập sẽ giúp chúng ta phát triển trong một thế giới không ngừng biến đổi". Theo Loan, mỗi người đều sẽ trải qua những thay đổi trong cuộc sống, và dù hơi đáng sợ thì đó cũng là một điều tuyệt vời đáng mong đợi trong quá trình trưởng thành.

Đại diện cho học sinh nhận giải thành tích cao kỳ thi Checkpoint Trung học, Đào Maja, cho biết, dù trước đó em học tập tại Ba Lan nhưng chưa từng đạt điểm tối đa trong môn Toán và tiếng Anh. Khi hòa nhập vào môi trường quốc tế tại VAS, em đã đạt được điểm số xuất sắc.

Maja cũng chia sẻ bí quyết học tập của mình như: thử nhiều cách và tìm ra cách học tốt nhất, duy trì thói quen đọc sách và phát triển kỹ năng tự học. "Tự học sẽ là một kỹ năng sống quan trọng trong suốt cuộc đời. Điều quan trọng vẫn là chúng ta hãy phấn đấu để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Chỉ cần không ngừng cố gắng cho đến khi bạn chạm đến thành công và đừng bao giờ bỏ cuộc", Maja chia sẻ.

Tự học sẽ là một kỹ năng sống quan trọng trong suốt cuộc đời", Đào Maja đại diện học sinh xuất sắc chia sẻ tại lễ trao giải Ảnh: VAS

Nhắn nhủ tới các học sinh tại Lễ vinh danh, thầy Nigel cũng khuyên học sinh hãy suy nghĩ về những giá trị thật của bản thân, vì đây là những điều vô cùng đáng giá, thậm chí có thể đáng giá hơn cả thành tích học tập.

"Đừng bao giờ đánh mất ý nghĩa của một trái tim nhân ái. Hãy là chính mình, cố gắng giảm bớt thời gian sử dụng mạng xã hội và điện thoại di động, và dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện với gia đình và bạn bè", thầy Nigel nhắn nhủ tới các học sinh trong buổi lễ vinh danh.

