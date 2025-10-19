Vinh danh phụ nữ ngành hàng không: Vững vàng vươn cao - Phát triển bền vững

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng phát biểu khai mạc

Cục trưởng Uông Việt Dũng đã dành những lời chúc tốt đẹp cho những người phụ nữ trong ngành hàng không và tôn vinh vai trò của “một nửa thế giới” trong ngành: “Qua 30 năm phát triển gần đây, ngành hàng không dân dụng Việt Nam đã khẳng định được trí tuệ, bản lĩnh và lòng kiên định của con người Việt Nam, đặc biệt trong đó có những người phụ nữ Việt Nam. Điều đó đã đóng góp cho ngành hàng không Việt Nam vượt qua những khó khăn, thách thức, từ những buổi đầu sơ khai cho đến ngày hôm nay. Chúng ta đang có từng bước hội nhập rất mạnh mẽ quốc tế, đặc biệt chúng ta đã khẳng định được vị trí, định hình được hình ảnh của hàng không dân dụng Việt Nam trên bản đồ thế giới. Trong sự thành công chung đó có sự đóng góp hết sức hiệu quả, trách nhiệm của những người phụ nữ Việt Nam, giúp ngành hàng không chúng ta vững vàng, sẵn sàng bay cao hơn nữa.”

Hội thảo thu hút sự tham dự của đại diện các cơ quan, doanh nghiệp trong ngành hàng không

Trước đây những vị trí chủ chốt trong ngành hàng không thường chỉ dành cho phái mạnh nhưng đến giờ sự hiện diện của nữ giới ở trong tất cả các vị trí trong ngành hàng không. Ngày nay chúng ta có rất nhiều phi công nữ, cơ trưởng nữ, nữ kiểm soát viên không lưu, nữ tiếp viên hàng không, nữ kỹ sư bảo dưỡng tàu bay,… Cục trưởng Uông Việt Dũng cũng dành những lời tri ân tới những nữ lãnh đạo trong ngành hàng không như Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo: “Trong ngành hàng không chúng ta không thể nào không nhắc đến Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo, một người phụ nữ tuy nhỏ bé nhưng hết sức kiên cường, có khát vọng, tư duy, tư tưởng rất là lớn, và có đam mê cháy bỏng phát triển ngành hàng không dân dụng Việt Nam.”

Toạ đàm không chỉ là khẳng định vai trò của người phụ nữ Việt Nam, nhân tố quan trọng cho sự phát triển của ngành hàng không Việt Nam trong thời kỳ mới.

Giám đốc Nguồn vốn Vietjet Trần Kim Anh trong phần tọa đàm chính, chia sẻ về thực tiễn tại Vietjet, tạo cơ hội phát triển và thăng tiến cho nữ giới, xây dựng một môi trường phát triển bình đẳng. Vietjet là hãng hàng không hiếm hoi trên thế giới có Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính cũng như rất nhiều lãnh đạo cấp phòng, ban là nữ giới. Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo là người luôn dành nhiều sự quan tâm và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, tạo điều kiện để nữ giới phát triển trong môi trường làm việc cũng như cuộc sống.

Hiện nay, nữ giới chiếm gần 40% nhân sự Vietjet và 30% đội ngũ quản lý và lãnh đạo điều hành Công ty. Từ phi công, tiếp viên hàng không, kỹ sư, nhân viên điều hành bay đến quản lý tài chính, thương mại, truyền thông – phụ nữ Vietjet đang góp phần làm nên diện mạo mới của ngành hàng không Việt Nam hiện đại, năng động và nhân văn.

Hành trình của Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo là minh chứng sống động cho khát vọng "phụng sự Tổ quốc bằng tri thức, trách nhiệm và lòng nhân ái", đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ doanh nhân trẻ trên con đường xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Và đặc biệt hơn là minh chứng rõ nét cho việc những rào cản về giới không thể cản trở sự phát triển và thành công của phụ nữ trong ngành hàng không hay rộng hơn trong nền kinh tế, xã hội.

Giám đốc Nguồn vốn Vietjet Trần Kim Anh (áo dài hồng) phát biểu tại Tọa đàm

Theo lãnh đạo Vietjet, thành công của phụ nữ không chỉ đến từ trí tuệ và bản lĩnh, mà còn đến từ sự kiên định, lòng nhân hậu, tinh thần sẻ chia và khả năng lan tỏa yêu thương. Phụ nữ luôn biết cách dung hòa giữa lý trí và cảm xúc, giữa trách nhiệm và sự tận tâm – đó chính là nền tảng giúp tạo dựng một môi trường làm việc nhân bản, bền vững và đầy cảm hứng. Bà Kim Anh chia sẻ: “Tại Vietjet, chúng tôi luôn tin rằng trao quyền cho phụ nữ chính là trao thêm sức mạnh cho doanh nghiệp, là cách để nuôi dưỡng một văn hóa doanh nghiệp tiến bộ, nơi mà tăng trưởng kinh tế luôn đi đôi với giá trị con người.”

Chúng ta đang chứng kiến ngày càng nhiều nữ phi công, kỹ sư, nhà lãnh đạo trẻ mạnh mẽ bước ra khẳng định mình trong ngành hàng không. Để những rào cản ngày càng thu hẹp nhiều hơn, nhanh hơn, chúng ta cần tiếp tục truyền cảm hứng, chia sẻ kinh nghiệm, tạo cơ hội học tập, rèn luyện, phát triển và khuyến khích thế hệ kế cận dám nghĩ, dám làm – từ đó, họ sẽ trở thành những nữ lãnh đạo, nữ quản lý xuất sắc của tương lai, góp phần đưa ngành hàng không Việt Nam bay cao, bay xa hơn nữa.