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    Văn hóa

    Vinh danh Tinh hoa kỷ lục thế giới và trao xác lập kỷ lục châu Á

    Lê Công Sơn
    Lê Công Sơn

    Sáng 26.9 tại sự kiện Hội ngộ Kỷ lục gia VN lần thứ 55 - năm 2026 nhân kỷ niệm 22 năm thành lập Tổ chức Kỷ lục VN (Vietkings) diễn ra tại TP.HCM, Liên minh Kỷ lục thế giới (Worldkings), T.Ư Hội Kỷ lục gia VN, Vietkings và Viện Kỷ lục VN đã vinh danh các Tinh hoa kỷ lục thế giới và trao bằng xác lập kỷ lục châu Á cho các kỷ lục gia.

    Giải Tinh hoa kỷ lục thế giới được trao cho Kỷ lục gia thế giới - Trà sư Ngô Thị Thanh Tâm (TP.HCM), với hành trình hơn 30 năm nghiên cứu, sưu tầm và trải nghiệm nghệ thuật trà, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, di sản của trà VN ra thế giới; Kỷ lục gia - nhà thư pháp Lê Thiên Lý (Hải Phòng) gần ba thập niên gắn bó, nghiên cứu và sáng tạo về thư pháp; Kỷ lục gia Dương Văn Chiến - Chủ tịch Hiệp hội Phát triển chợ VN - đã có hàng chục năm gắn bó cùng lĩnh vực đầu tư, quản lý và phát triển hệ thống chợ.

    Vinh danh Tinh hoa kỷ lục thế giới và trao xác lập kỷ lục châu Á- Ảnh 1.

    Vietkings trao bằng xác lập kỷ lục học đường cho các kỷ lục gia

    ẢNH: PHẠM ĐẠT

    Vietkings còn vinh danh nhiều kỷ lục học đường cho những học sinh có thành tích nổi bật trong lĩnh vực trí nhớ, tính toán và học tập năm 2025-2026: Nguyễn Hoàng Bách (TP.Đồng Nai): Học sinh lớp 1 có khả năng thực hiện dãy 100 phép tính cộng, trừ các số có 3 chữ số ngẫu nhiên trong thời gian nhanh nhất (thời điểm ghi nhận ngày 14.8.2025 với thành tích 36 giây); Nguyễn Ngọc Phương Lam (TP.HCM): Học sinh lớp 6 thực hiện dãy 100 phép tính cộng, trừ các số có 5 chữ số ngẫu nhiên trong thời gian nhanh nhất (ghi nhận ngày 14.8.2025 với

    1 phút 45 giây); Đặng Minh Thư (Hà Tĩnh) lập 2 kỷ lục: Học sinh lớp 5 ghi nhớ và đọc chính xác nhiều chữ số thập phân của số Pi nhất trong thời gian 1 phút (384 chữ số) và Học sinh lớp 5 xác định chính xác chữ số tại các vị trí bất kỳ trong dãy 2.026 chữ số thập phân của số Pi; Đặng Hồng My (Lâm Đồng): Học sinh nhỏ tuổi nhất có khả năng nhớ vị trí và truy xuất chính xác thông tin 2.083 câu hội thoại tiếng Anh từ bộ Flashcard 100 đoạn hội thoại tiếng Anh.

    Ban tổ chức cũng trao bằng xác lập kỷ lục châu Á cho ông Thái Hữu Nghĩa (70 tuổi, TP.HCM) với thành tích "Người cao tuổi nhất tham gia các giải đua mô tô thể thao phân khối lớn trong 3 năm liên tiếp".

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