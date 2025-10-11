Vĩnh Hiệp Gia Lai lập ‘cú đúp’ vinh danh Doanh nghiệp xuất sắc châu Á 2025

Tối 9.10 tại TP.HCM, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp và ông Thái Như Hiệp - Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc - được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025, với hai giải thưởng cao quý: Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Giải thưởng do Enterprise Asia tổ chức, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong và nhà lãnh đạo xuất sắc trong đổi mới, phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội. Năm 2025, APEA mang chủ đề "Showcasing Future-Ready Enterprises - Tôn vinh doanh nghiệp đón đầu tương lai".

Hành trình ba thập kỷ, từ cao nguyên Bazan huyền thoại vươn ra thế giới

Từ một doanh nghiệp gia đình tại Gia Lai, Vĩnh Hiệp đã vươn lên trở thành nhà xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam, hiện diện tại hơn 60 quốc gia, hợp tác với hơn 10.000 hộ nông dân, và vận hành hệ sinh thái khép kín từ nông trại đến ly cà phê.

Doanh nghiệp đạt loạt chứng nhận quốc tế uy tín như USDA Organic, EU Organic, 4C, Rainforest Alliance, ISO, HACCP, BIS, đồng thời là thành viên chính thức của Global Coffee Platform (GCP).

Trong niên vụ 2024 - 2025, ngành cà phê Việt Nam dự kiến xuất khẩu gần 1,5 triệu tấn với kim ngạch hơn 8,3 tỉ USD. Riêng Vĩnh Hiệp đóng góp hơn 769 triệu USD, tương đương 9,3% tổng kim ngạch toàn ngành, khẳng định vị thế đầu tàu của doanh nghiệp Việt trong chuỗi giá trị cà phê toàn cầu.

Kiên định với con đường phát triển bền vững

Trải qua hơn ba thập kỷ xây dựng và phát triển, Vĩnh Hiệp đã kiên định theo đuổi triết lý kinh doanh bền vững, đưa cà phê Việt từ vùng đất Gia Lai vươn ra thế giới. Từ một doanh nghiệp gia đình nhỏ, Vĩnh Hiệp trở thành nhà xuất khẩu cà phê hàng đầu Việt Nam, hiện diện tại hơn 60 quốc gia, đồng hành cùng hơn 10.000 hộ nông dân trong chuỗi cung ứng khép kín.

Trên hành trình ấy, doanh nghiệp luôn xem nông nghiệp hữu cơ và trách nhiệm xã hội là kim chỉ nam. Vĩnh Hiệp là một trong những doanh nghiệp tiên phong áp dụng mô hình canh tác hữu cơ đạt chuẩn USDA Organic và EU Organic, đồng thời phát triển vùng nguyên liệu bền vững theo tiêu chuẩn 4C, Rainforest Alliance. Việc chuyển đổi này không chỉ giúp gia tăng giá trị hạt cà phê Việt, mà còn giảm thiểu tác động môi trường, bảo vệ đất, nước và đa dạng sinh học của Tây nguyên.

Song song đó, công ty đầu tư mạnh vào chuyển đổi số và quản trị khí thải carbon, ứng dụng hệ thống ERP và truy xuất số hóa để kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị "từ nông trại đến ly cà phê". Vĩnh Hiệp cũng là doanh nghiệp tiên phong trong ngành chủ động triển khai tuân thủ Quy định chống phá rừng (EUDR) của Liên minh châu Âu, bước đi chiến lược giúp Việt Nam duy trì năng lực cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Không chỉ tập trung vào tăng trưởng kinh tế, Vĩnh Hiệp còn đặt trọng tâm vào phát triển con người. Văn hóa doanh nghiệp được xây dựng trên ba giá trị: Tử tế - Chính trực - Chất lượng, tạo môi trường làm việc minh bạch, gắn kết và khuyến khích sáng tạo. Các hoạt động CSR và ESG được triển khai như một phần DNA của tổ chức - từ hỗ trợ sinh kế nông dân, trồng rừng, cải thiện nước sạch đến đào tạo thế hệ lãnh đạo trẻ am hiểu quốc tế.

Chính sự kiên định với con đường hữu cơ bền vững, đã giúp Vĩnh Hiệp không chỉ đứng vững trước biến động thị trường, mà còn trở thành hình mẫu tiêu biểu của doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên phát triển xanh toàn cầu.

Đặt con người làm nội lực cốt lõi

Với triết lý "Tử tế - Chính trực - Chất lượng", Vĩnh Hiệp xem con người là trung tâm của mọi hành trình phát triển. Công ty duy trì các chương trình đào tạo lãnh đạo trẻ, phát triển năng lực quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế, cùng văn hóa làm việc minh bạch và nhân văn.

Song song, các hoạt động CSR và ESG như hỗ trợ sinh kế nông dân, cấp thiết bị học tập cho con em vùng trồng, trồng rừng và cải thiện nước sạch được duy trì liên tục, giúp nhân viên cảm thấy tự hào khi đồng hành cùng doanh nghiệp.

Phát biểu tại lễ vinh danh, ông Thái Như Hiệp chia sẻ: "Giải thưởng này không chỉ dành cho doanh nghiệp, mà còn là lời tri ân đến hơn 15 ngàn hộ nông dân tại Tây nguyên, và tập thể Vĩnh Hiệp hơn 300 con người từ trong nước đến quốc tế, cùng mạng lưới hơn 60 đối tác toàn cầu đã đồng hành cùng chúng tôi xây dựng ngành cà phê minh bạch, có trách nhiệm và hướng đến tương lai xanh".

Cú "đúp" chiến thắng tại APEA 2025 là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Vĩnh Hiệp trong việc khẳng định vị thế doanh nghiệp Việt trên trường quốc tế, đồng thời là động lực để doanh nghiệp tiếp tục tiên phong trong hành trình phát triển xanh - bền vững - nhân văn, vững nội lực để đón đầu tương lai.

Ngành cà phê Việt Nam năm 2025 Xuất khẩu dự kiến: 1,5 triệu tấn, kim ngạch 8,3 tỉ USD (+57,4% so với niên vụ trước).

Việt Nam giữ vững vị trí quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 thế giới.

Vĩnh Hiệp đóng góp 769 triệu USD, tương đương 9,3% kim ngạch toàn ngành.

Hướng đến Net Zero 2050, tuân thủ EUDR, ESG và phát triển vùng nguyên liệu hữu cơ bền vững tại Tây nguyên.



