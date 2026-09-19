Vinh hứng trận mưa kỷ lục tháng 9 sau 41 năm

Theo ghi nhận của Thanh Niên, ngày 19.9, nhiều tuyến đường nội thị của đô thị Vinh (TP.Vinh cũ, Nghệ An) ngập sâu trong nước do hứng trận mưa xối xả trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến trưa cùng ngày.

Xe ô tô đậu trên vỉa hè tại Vinh cũng bị ngập sâu ẢNH: T.BẠCH

Đường phố ngập sâu không chỉ khiến hàng loạt xe máy, ô tô trên đường bị mắc kẹt, chết máy. Cạnh đó, khoảnh khắc nước tràn vào tầng hầm một chung cư ở P.Thành Vinh khiến nhiều xe máy để bên trong bị ngập nước cũng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đánh giá, đây là trận mưa kỷ lục tại Vinh. Tính từ 7 giờ - 15 giờ ngày 19.9 (8 tiếng), trạm khí tượng tại Vinh ghi nhận lượng mưa lên tới 400 mm.

Tính trong lịch sử cùng kỳ tháng 9, lượng mưa ngày 19.9 đã phá vỡ kỷ lục lượng mưa lớn nhất tại Vinh được ghi nhận vào ngày 10.9.1985 là 387,9 mm.

Trong khi đó, tính trong cả năm, lượng mưa ngày lớn nhất từng ghi nhận tại trạm khí tượng Vinh là 710 mm (ngày 16.10.2019), riêng thời điểm mưa từ 7 - 13 giờ ngày 16.10.2019 đạt tới 470 mm.

Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục mưa lớn

Cơ quan khí tượng nhận định, nguyên nhân đợt mưa lớn này là do ảnh hưởng của gió đông bắc yếu tầng thấp kết hợp rìa phía bắc dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động gió đông tầng cao gây hội tụ gió trên một khu vực hẹp ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Trọng tâm mưa lớn nằm ở phía đông của các tỉnh trên với lượng mưa trung bình từ 100 - 200 mm.

Dự báo về tình hình mưa tại miền Trung, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tối nay và sáng 20.9, khu vực từ Nghệ An - Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to với lượng mưa từ 40 - 80 mm, riêng khu vực phía đông các tỉnh này có nơi trên 200 mm. Khu vực từ Quảng Trị - Huế có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 - 50 mm, có nơi trên 100mm.

Ngoài ra khu vực Nam bộ và Lâm Đồng có mưa với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 100 mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Các nơi khác ở khu vực duyên hải Nam Trung bộ, cao nguyên Trung bộ có mưa rào, có nơi mưa to với lượng mưa 15 - 30 mm, có nơi trên 80 mm.

Ngày 20.9, mưa lớn ở khu vực từ Nghệ An - Huế giảm dần.