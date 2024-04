Vĩnh Long: 19 học sinh nhập viện nghi ngộ độc khí từ 'bóng thối'

Tối 3.4, tin từ Sở GD-ĐT Vĩnh Long cho biết, Phòng GD-ĐT H.Long Hồ vừa có báo cáo nhanh về việc 19 học sinh trên địa bàn nhập viện nghi do ngộ độc khí từ "bóng thối".

Theo đó, khoảng 15 giờ 35 cùng ngày, các giáo viên Trường THCS Lộc Hoà (xã Lộc Hòa, H.Long Hồ, Vĩnh Long) phát hiện 9 học sinh lớp 6/5 bị ói, khó thở. Ngay sau đó, nhà trường gọi cấp cứu, chở các em đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu.

Đến 16 giờ cùng ngày, nhà trường phát hiện thêm 10 học sinh có biểu hiện ngộ độc nên tiếp tục đưa đến cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

Nguyên nhân ban ban đầu được xác định là ngộ độc chất cấm trong “bóng thối”, do các em học sinh mua bên ngoài rồi đem vào sân trường chơi.

Hiện, tình hình sức khỏe các em tương đối ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 7 em cần được bác sĩ quan tâm, theo dõi sức khoẻ.

Trường THCS Lộc Hòa đã báo sự việc đến cơ quan chức năng để xác minh. Đồng thời, phân công lãnh đạo nhà trường, giáo viên, nhân viên phối hợp với gia đình chăm sóc các em học sinh.

Tối cùng ngày, PV Thanh Niên đã liên hệ qua điện thoại với ông Trần Thanh Hiếu, Hiệu trưởng Trường THCS Lộc Hòa, để nắm thêm về tình hình sức khỏe các em học sinh nghi ngộ độc do hít phái khí từ "bóng thối". Thế nhưng, ông Hiếu từ chối cung cấp với lý do cơ quan công an đang vào cuộc xác minh.