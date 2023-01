Vĩnh Long: Bắt 16 người đá gà ăn tiền

Lúc 12 giờ 30 ngày 19.1, lực lượng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an H.Trà Ôn và Công an xã Thới Hòa, bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất của ông Đ.V.C (53 tuổi, ấp Ninh Hòa, xã Thới Hòa, H.Trà Ôn, Vĩnh Long).

Lực lượng công an đã bắt giữ 16 người đều là nam giới. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: gà, 13 điện thoại di động, 5 xe máy, 1 sổ hộ khẩu, hơn 46 triệu đồng cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc đá gà ăn tiền. Công an xác định tụ điểm đá gà này do Bùi Quốc Khiêm (29 tuổi) tổ chức.





Vụ đá gà ăn thua bằng tiền nêu trên đã được bàn giao cho đội Cảnh sát hình sự Công an H.Trà Ôn tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.