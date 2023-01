Phú Quốc: Triệt phá điểm lắc bầu cua và đá gà ăn tiền, tạm giữ 30 người

Ngày 12.1, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc (Kiên Giang), đơn vị đang tiếp tục làm việc với 30 người có hành vi đánh bạc bằng hình thức lắc bầu cua và đá gà ăn tiền, để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Khoảng 15 giờ ngày 11.1, tổ công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, giải quyết tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn TP.Phú Quốc (thuộc Công an tỉnh Kiên Giang) triệt phá tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lắc bầu cua và đá gà ăn tiền trước sân nhà người dân ở KP2, P.An Thới, TP.Phú Quốc.

Khi nghe tri hô có công an, hàng chục con bạc tìm cách bỏ chạy. Tuy nhiên, công an đã kịp bắt giữ 30 người. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 bộ bầu cua, 1 con gà đá, trên 100 triệu đồng và một số tang vật khác có liên quan.





Theo công an, tụ điểm đánh bạc này do Trần Văn Cương (37 tuổi, ngụ P.An Thới, TP.Phú Quốc) đứng ra tổ chức và thu tiền xâu. Còn Lê Văn Lành (48 tuổi, ngụ H.Mỏ Cày Nam (Bến Tre) làm nhà cái lắc bầu cua ăn thua tiền với các con bạc, mỗi lần từ vài chục ngàn đồng đến vài triệu đồng. Để tránh sự truy bắt của công an, Cương thuê người cảnh giới từ xa.

Tổ công tác của Công an tỉnh Kiên Giang đã bàn giao 30 người tham gia lắc bầu cua và đá gà ăn tiền cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc xử lý theo thẩm quyền.