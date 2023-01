Kiên Giang: Ra mắt tổ đấu tranh trấn áp tội phạm trên địa bàn Phú Quốc

Thành viên tổ đấu tranh trấn áp tội phạm trên địa bàn TP.Phú Quốc gồm những chỉ huy, cán bộ dày kinh nghiệm công tác, vững pháp luật, giỏi nghiệp vụ, được trang bị đầy đủ phương tiện và trang thiết bị.

Tại buổi ra mắt, đại tá Diệp Văn Thế, Phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh Kiên Giang đã ban hành nhiều kế hoạch về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Phú Quốc. Qua đó, tại từng thời điểm, đã mang lại hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Phú Quốc.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội từng lúc còn diễn biến phức tạp. Qua công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn TP.Phú Quốc cho thấy, hiện nay tội phạm xuất hiện ở hầu hết các lĩnh vực, địa bàn. Thủ đoạn hoạt động của tội phạm ngày càng manh động, liều lĩnh, xem thường pháp luật và đã xảy ra nhiều vụ việc phức tạp do các nhóm gây ra như tranh chấp, bao chiếm trái phép đất rừng, đất do nhà nước quản lý; có sử dụng vũ khí nóng; bắt giam, giữ người trái pháp luật; cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, cưỡng đoạt tài sản; mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; khai thác trái phép khoáng sản...





Từ tình hình trên, nhằm ổn định an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn Phú Quốc, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang quyết định thành lập Tổ đấu tranh, trấn áp với các loại tội phạm, như: tập trung tấn công trấn áp các loại tội phạm, triệt xóa các nhóm đang có biểu hiện hoạt động phạm tội trên địa bàn, không để tội phạm có điều kiện hoạt động gây ra các vụ, việc phức tạp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và kỷ cương xã hội.

Điều đáng chú ý là trong ngày đầu ra quân (1.1.2023), Tổ công tác trấn áp tội phạm đã bắt giữ, ngăn chặn kịp thời nhóm đối tượng dùng súng và hung khí gây rối trật tự công cộng. Qua đó, tạm giữ 7 nghi phạm, 8 khẩu súng (gồm súng hoa cải và súng bút), 24 viên đạn, 6 cây dao, 4 cây búa, 2 áo giáp và một số tang vật khác.

Hiện, các nghi phạm và tang vật đã được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc tiếp tục điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.