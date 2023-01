Vĩnh Long: Khởi tố, bắt giam 29 người trong vụ dùng súng và hung khí hỗn chiến

Ngày 7.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) cho biết, vừa bắt giữ thêm 2 bị can bị truy nã gồm: Mộc Chí Hiếu (25 tuổi, ngụ xã Tân Phú, H.Châu Thành, Đồng Tháp) và Lê Văn Khoa (29 tuổi, ngụ P.2, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp) do liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích ở TP.Vĩnh Long. Đây là 2 bị can tham gia vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm người có nhiềuhung khí nguy hiểm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 23.10.2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vĩnh Long nhận tin báo có 2 nhóm người mang theo hung khí đánh nhau tại khu dân cư Minh Linh (thuộc khóm 6, P.5, TP.Vĩnh Long).

Lực lượng công an triển khai lực lượng truy bắt nhưng một số người bỏ chạy và trốn khỏi địa phương. Công an đã bắt giữ một số người, tạm giữ nhiều hung khí gồm: 12 đoạn kim loại có một đầu nhọn, 1 đoạn kim loại một đầu hàn 3 mũi nhọn, 12 con dao tự chế, 2 vỏ đạn, 1 viên đạn còn đầu đạn, 4 xe máy bị hư hỏng, 2 xe ô tô.

Công an TP.Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố 27 bị can để điều tra và phát lệnh truy nã những người có liên quan.





Ngày 7.1, Công an TP.Vĩnh Long phát hiện và bắt giữ Hiếu và Khoa đang lẩn trốn tại H.Tân Trụ, Long An. Kiểm tra tại nơi ở của Hiếu và Khoa, công an thu giữ 1 khẩu súng và 10 viên đạn nghi có liên quan vụ nổ súng gây rối trật tự công cộng nêu trên. Khẩu súng và đạn đang được tạm giữ để giám định và xử lý.

Công an TP.Vĩnh Long cho biết, đến thời điểm này đã khởi tố và bắt tạm giam 29 bị can. Cơ quan CSĐT Công an TP.Vĩnh Long kêu gọi những người có liên quan sớm đến cơ quan công an trình diện để phục vụ công tác điều tra. Các trường hợp lẩn trốn, không hợp tác sẽ bị xử lý nghiêm.

Vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên có súng và nhiều hung khí nguy hiểm trên đang được Công an TP.Vĩnh Long tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.