Vĩnh Long: Bắt 17 người đá gà ăn tiền trong vườn nhãn cù lao Minh

Ngày 27.1, tin từ Công an H.Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý 17 người có hành vi đá gà ăn thua bằng tiền.

Theo đó, khoảng 12 giờ ngày 26.1, Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Đội CSHS Công an H.Long Hồ và Công an xã Đồng Phú bất ngờ kiểm tra khu vườn nhãn thuộc cù lao Minh (ấp Phú Mỹ 1, xã Đồng Phú, H.Long Hồ). Tại đây, lực lượng công an bắt giữ 17 người đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền.





Tang vật thu giữ gồm 4 con gà, 10 xe máy, hơn 80 triệu đồng và một số dụng cụ phục vụ cho việc đá gà ăn tiền.

Vụ tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền nêu trên đang được Công an H.Long Hồ làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.