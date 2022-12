Vĩnh Long: Mua bán trái phép chất ma túy, lãnh án 20 năm tù

Ngày 27.12, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Phú (34 tuổi) và Trương Thanh Toàn (31 tuổi, cùng ngụ TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, ngày 2.6, Toàn và Phú bán ma túy cho một người tên Luân (chưa rõ lai lịch) trên địa bàn P.4, TP.Vĩnh Long với số tiền 37,5 triệu đồng.

Đến ngày 7.6, cả 2 tiếp tục mua ma túy của nhiều người lạ tổng cộng 246,7534 gram, sau đó đem bán lại cho Luân 30 gram ketamine, 50 viên loại ma túy tổng hợp, 50 gram ma túy đá; số còn lại mang về Bạc Liêu bán cho người khác.

Khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, khi cả 2 đi đến địa bàn Vĩnh Long định giao ma túy cho Luân thì bị lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an H.Long Hồ (Vĩnh Long) phát hiện bắt giữ.





Đối với người tên Luân, công an cho biết đang truy xét, khi nào xác định được sẽ xử lý sau. Đối với những người bán ma túy cho Phú và Toàn có địa chỉ ở TP.HCM, Công an tỉnh Vĩnh Long đã chuyển thông tin cho Công an TP.HCM tiếp tục xác minh xử lý.

Theo hồ sơ, vào tháng 5.2022, bị cáo Nguyễn Phú đã bị TAND tỉnh Bạc Liêu xử phạt tổng cộng 5 năm tù về 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Tại tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi của mình. Căn cứ vào tình tiết vụ án, HĐXX tuyên phạt Phú và Toàn mỗi bị cáo 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Riêng bị cáo Phú phải chấp hành hình phạt của TAND tỉnh Bạc Liêu nên tổng hợp hình phạt là 25 năm tù.