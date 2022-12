Vĩnh Long: Bắt 26 người đánh bạc ven sông Cổ Chiên, thu giữ gần 260 triệu đồng

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 28.12, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Đội CSHS Công an H.Mang Thít (Vĩnh Long) và Công an xã Mỹ An triệt xóa một tụ điểm đánh bạc trái phép.

Vào thời gian trên, lực lượng công an bất ngờ ập vào kiểm tra tại khu đất trống thuộc ấp An Hương 1, xã Mỹ An, H.Mang Thít thì phát hiện có rất nhiều người tụ tập đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền nên vây bắt.





Tại hiện trường, công an bắt giữ 26 người, cùng tang vật gồm 16 con gà, nhiều cặp cựa sắt, 1 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 1 cân đồng hồ, 22 điện thoại di động, 1 laptop, 48 xe máy, 1 xe ô tô và gần 260 triệu đồng.

Hiện, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long đã đưa những người liên quan đến vụ đánh bạc trên về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.