Vĩnh Long: Bắt cựu chủ tịch xã tham ô tài sản trốn truy nã gần 26 năm

Ngày 8.2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã bắt giữ và bàn giao cựu chủ tịch xã trốn lệnh truy nã gần 26 năm về tội tham ô tài sản cho Cơ quan CSĐT Công an H.Xuân Lộc (Đồng Nai) thụ lý theo thẩm quyền.

Cựu chủ tịch xã Huỳnh Văn Lỏn lúc bị bắt NAM LONG

Theo tàng thư, ngày 24.11.1997, Cơ quan CSĐT Công an H.Xuân Lộc phát lệnh truy nã đối với Huỳnh Văn Lỏn (hiện 63 tuổi, ngụ H.Xuân Lộc; thời điểm bị truy nã Lỏn 37 tuổi), cựu Chủ tịch UBND xã Lang Minh, H.Xuân Lộc về hành vi tham ô tài sản.

Theo công an, sau khi xảy ra vụ việc, Lỏn đã trốn khỏi địa phương, thay tên đổi họ, sống bằng nhiều nghề ở nhiều địa phương khác nhau.

Qua công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa công an các tỉnh, khoảng 15 giờ ngày 6.2.2023, lực lượng Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện và bắt giữ Lỏn khi đang lẩn trốn tại khóm Tân Quới Đông, P.Trường An, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long.