Vĩnh Long: Bắt giữ 16 người đánh bạc bằng đá gà trực tuyến từ Campuchia

Ngày 10.12, tin từ Công an H.Mang Thít (Vĩnh Long) cho biết đơn vị đang xác minh, xử lý nhóm người đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng internet.

Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 9.12, Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Đội CSHS Công an H.Mang Thít và Công an xã Mỹ An bất ngờ kiểm tra quán cà phê của ông V.V.T (61 tuổi, ngụ ấp Chợ, xã Mỹ An, H.Mang Thít). Tại đây, công an phát hiện 16 người đang tụ tập đánh bạc với hình thức đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng internet.

Tang vật tạm giữ tại hiện trường gồm: 11 điện thoại di động (trong đó có 7 điện thoại di động dùng để phát trực tiếp các trận đá gà trên internet từ nhà cái ở Campuchia) và gần 40 triệu đồng.





Công an cho biết, quán cà phê nêu trên thường xuyên được các con bạc lui tới tham gia đánh bạc.

Vụ đánh bạc trên đang được Công an H.Mang Thít tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.