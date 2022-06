Vĩnh Long: Bắt giữ 16 người tụ tập đá gà ăn tiền

Ngày 13.6, tin từ Công an H.Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết đang tiếp tục làm việc, xác minh xử lý 16 người tụ tập đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền vừa bị lực lượng công an bắt giữ vào chiều 12.6.

Theo đó, khoảng 13 giờ 30 ngày 12.6, Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Đội CSHS Công an H.Long Hồ và Công an P.4, TP.Vĩnh Long bất ngờ kiểm tra khu đất trống thuộc ấp Phước Ngươn A, xã Phước Hậu, H.Long Hồ, phát hiện có nhiều người tụ tập đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền nên tiến hành vây bắt.

Ngay khi phát hiện có công an, những người tại sòng bạc đã nhanh chân bỏ chạy ra nhiều hướng. Lực lượng công an vây bắt giữ được 16 người có liên quan, những người này có hộ khẩu thường trú ngụ tại các huyện Long Hồ, Mang Thít và TP.Vĩnh Long.





Tang vật tạm giữ tại hiện trường gồm: 2 con gà, nhiều cặp cựa sắt; 17 điện thoại di động và gần 100 triệu đồng tiền mặt. Qua làm việc ban đầu, những người này đều thừa nhận có tham gia đá gà ăn thua bằng tiền tại địa điểm trên.

Hiện, Công an H.Long Hồ đã đưa những người tham gia đá gà ăn thua bằng tiền trên về cơ quan để tiếp tục làm việc, xử lý theo quy định của pháp luật.