Vĩnh Long: Khách không mời đến tiệc nhậu, bị đâm bằng dao và kéo nguy kịch

Ngày 31.5, tin từ Công an H.Long Hồ (Vĩnh Long), cơ quan này đang điều tra vụ một người bị đâm bằng dao và kéo phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nghi phạm là Dương Hoàng Vũ (38 tuổi, ngụ ấp Long Hiệp, xã Long An, H.Long Hồ).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 30.5, Vũ tổ chức nhậu tại nhà. Lúc này, anh Nguyễn Minh Hữu (31 tuổi, ngụ ấp Long Tân, xã Long An, H.Long Hồ) đến và xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, rồi anh Hữu bỏ đi ra ngoài đường. Vũ cầm dao đâm anh Hữu khiến dao bị gãy, chưa dừng lại, Vũ tiếp tục dùng kéo đâm khiến anh Hữu gục tại chỗ. Nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.





Tiếp nhận tin báo, Công an H.Long Hồ đã có mặt tại hiện trường cùng Công an xã Long An đưa Vũ về trụ sở làm việc, bước đầu làm việc Vũ đã thừa nhận hành vi đâm anh Hữu là do mâu thuẫn nhất thời.

Hiện vụ việc một người bị đâm bằng dao và kéo phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch trên đang được Công an H.Long Hồ tiếp tục điều tra làm rõ.