Vĩnh Long: Bắt giữ 21 người đánh bạc tại 2 tụ điểm

Khoảng 14 giờ 10 phút ngày 4.9, Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Đội CSHS Công an TX.Bình Minh và Công an P.Thành Phước phát hiện một nhóm người tụ tập tại khu vực P.Thành Phước để đánh bạc nên triển khai lực lượng đến kiểm tra.

Tại hiện trường, công an bắt giữ 15 người (12 nữ và 3 nam) ngụ các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Cà Mau, Đồng Nai và TP.Cần Thơ đang đánh bài binh 6 lá ăn thua bằng tiền. Tang vật tạm giữ gồm: 3 bộ bài tây đã qua sử dụng, 8 điện thoại di động, 1 xe máy và trên 120 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 3.9, Đội CSHS kết hợp Tổ Cảnh sát trật tự Công an H.Vũng Liêm và Công an xã Quới Thiện bất ngờ kiểm tra hộ của ông Huỳnh Văn Ba (ngụ ấp Phước Lý Nhất, xã Quới Thiện, H.Vũng Liêm), bắt quả tang 6 người đang đánh bài binh xập xám ăn thua bằng tiền.





Tại hiện trường, công an tạm giữ nhiều bộ bài tây loại 52 lá đã qua sử dụng; 8 điện thoại di động; 8 xe máy và trên 40 triệu đồng (trong đó có 700.000 đồng trên chiếu bạc).

Qua làm rõ, các con bạc đều thừa nhận có tham gia đánh bài ăn thua bằng tiền. Mỗi ván cá cược từ 10.000 - 100.000 đồng. Số tiền 700.000 đồng trên chiếu bạc là tiền cược, nếu ai thắng cược sẽ lấy hết.

Hiện, 2 vụ đánh bạc trên đang được lực lượng công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.