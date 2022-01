Vĩnh Long: Bắt giữ 24 người đánh bạc trong căn biệt thự ở cù lao

Ngày 24.1, tin từ Công an H.Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra vụ đánh bạc trong căn biệt thự bị lực lượng công an bắt quả tang vào chiều qua.

Theo đó, lúc 15 giờ ngày 23.1, Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Long Hồ phối hợp Công an xã Bình Hòa Phước phát hiện có nhiều người đang tụ tập chơi đá gà và lắc tài xỉu ăn thua tiền bên trong căn biệt thự của ông Võ Tấn Hậu (45 tuổi, ngụ ấp Phú An 2, xã Bình Hòa Phước, H.Long Hồ) làm chủ nên tổ chức vây bắt. Khi phát hiện lực lượng công an, nhiều người nhanh chóng tẩu tán, ném bỏ các tang vật như: gà đá, cựa sắt, hột tài xỉu....rồi leo qua hàng rào bỏ chạy, đồng thời lẩn trốn vào bên trong phòng căn biệt thự.

Tại hiện trường, công an bắt giữ 26 người có hộ khẩu thường trú ở các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp và Bến Tre, cùng tang vật gồm: 3 con gà đá, 2 cây cựa sắt, 1 hột xí ngầu lắc tài xỉu, và số tiền hơn 9 triệu đồng.





Qua đấu tranh ban đầu, có 24 người khai nhận tham gia đá gà và lắc tài xỉu ăn thua tiền. Đồng thời, cơ quan công an đang làm rõ vai trò tổ chức đánh bạc của Võ Tấn Bằng (43 tuổi, em ruột ông Hậu, cùng tạm trú ấp Phú An 2, xã Bình Hòa Phước).

Công an H.Long Hồ đang củng cố hồ sơ, xử lý 24 người tham gia đánh bạc và đối tượng tổ chức đánh bạc theo quy định của pháp luật.