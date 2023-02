Vĩnh Long: Bắt giữ 8 người tụ tập sử dụng ma túy trong căn nhà thuê

Khoảng 6 giờ ngày 11.2, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an H.Long Hồ bất ngờ kiểm tra căn nhà số 24D1/2, ấp Phước Ngươn A, xã Phước Hậu, H.Long Hồ, Vĩnh Long. Tại đây, lực lượng công an phát hiện trong 2 phòng ngủ có 8 người (7 nam và 1 nữ, độ tuổi từ 23 đến 25) đang tụ tập sử dụng ma túy.



Trần Trung Nhân (bìa phải) cùng 7 thanh niên khác bị phát hiện tụ tập sử dụng ma túy trong căn nhà thuê NAM LONG

Qua kiểm tra hành chính, những người này có hộ khẩu tại các tỉnh Cà Mau, Đồng Tháp Trà Vinh và Vĩnh Long. Khám xét tại hiện trường, công an thu giữ một số dụng cụ dùng để sử dụng chất ma túy. Kiểm tra xung quanh 2 phòng ngủ, phát hiện nhiều loa âm thanh, đèn và tường được cách âm phục vụ cho việc "bay lắc". Qua test nhanh, cả 8 người dương tính với chất ma túy.

Số dụng cụ sử dụng ma túy được công an thu giữ NAM LONG

Tại cơ quan công an, những người này khai nhận căn nhà trên do Trần Trung Nhân (25 tuổi, ngụ H.Mang Thít, Vĩnh Long) đứng ra thuê khoảng 6 tháng nay.

Vụ tụ tập sử dụng ma túy đang được công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.