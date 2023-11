Vĩnh Long: Bị khởi tố vì vận chuyển ma túy thuê

Ngày 10.11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Văn Hội (52 tuổi, ngụ P.1, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bị can Trương Văn Hội tại thời điểm bị bắt giữ NAM LONG

Trước đó, khoảng 16 giờ 50 ngày 3.11, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an TX.Bình Minh làm nhiệm vụ tuần tra. Khi đến khu vực ấp Thuận Tiến B, xã Thuận An, TX.Bình Minh, phát hiện người đàn ông chạy xe máy BS 64F9-6356 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, người này khai là Trương Văn Hội và cất giấu một bịch ni lông chứa chất màu trắng nghi ma túy. Ngay sau đó, ông Hội được đưa về trụ sở công an để làm rõ.

Bước đầu, ông Hội thừa nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một phụ nữ ở TX.Bình Minh với tiền công 250.000 đồng. Kết quả giám định đây là chất ma túy, loại heroin, có trọng lượng 74,1361 gram.

Vụ vận chuyển trái phép chất ma túy trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.