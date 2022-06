Vĩnh Long: Chồng cạy két sắt của vợ, trộm tiền, vàng rồi bỏ trốn

Ngày 2.6, tin từ Công an H.Bình Tân (Vĩnh Long) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Trần Văn Được (44 tuổi, ngụ xã Tân Bình, H.Bình Tân, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là người chồng cạy két sắt, trộm tiền của vợ lúc chị này vắng nhà.

Theo điều tra ban ban đầu, khoảng 10 giờ 30 ngày 9.3, lợi dụng lúc bà N.T.N. (44 tuổi, vợ của Được, ngụ cùng địa chỉ) đi buôn bán không có nhà, Được dùng búa, đục và xà ben cạy khóa két sắt trong phòng ngủ, lấy trộm nhiều tài sản gồm: 248 triệu đồng tiền mặt và gần 48 chỉ vàng (các loại 24K, 17K, 14K) trị giá hơn 240 triệu đồng.

Tổng giá trị tài sản Được lấy trộm gần 500 triệu đồng; trong đó có 184 triệu đồng là số tiền bà N. cất giữ cho mẹ ruột và số tiền còn lại là tài sản chung của vợ chồng Được.





Sau khi lấy trộm, Được mang số tài sản trên đến một nhà trọ thuộc tỉnh Kiên Giang lẩn trốn, nhưng sau đó bị Công an H.Bình Tân phối hợp Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện, bắt giữ. Tại cơ quan công an, Được đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm trộm cắp tài sản của mình.

Công an H.Bình Tân tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý vụ chồng cạy két sắt trộm tiền của vợ.