Vĩnh Long chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Trang bị kiến thức chuyên sâu về chuyển đổi số

Ngày 26.11, tin từ Sở KH-CN Vĩnh Long cho biết, sở vừa tổ chức 3 lớp đào tạo, tập huấn chuyên sâu về chuyển đổi số cho 124 cán bộ phụ trách công nghệ thông tin tại các xã, phường trong tỉnh. Mỗi lớp có từ 35 đến 48 học viên, được tổ chức ở 3 khu vực Bến Tre, Trà Vinh và Vĩnh Long (cũ). Các lớp đào tạo, tập huấn này giúp cán bộ phụ trách công nghệ thông tin nắm được kiến thức về chuyển đổi số, các nền tảng và an toàn thông tin để có thể vận dụng phục vụ công việc tại cơ quan, đơn vị.

Ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, phát biểu tại hội nghị tuyên truyền về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam ẢNH: NAM LONG

Theo đó, trong thời gian 1 tuần học, học viên được đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên sâu về chuyển đổi số (Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số) và nền tảng, an toàn thông tin mạng. Cụ thể là: Tổng quan về chuyển đổi số cộng đồng, vai trò và vị trí của xã hội số công dân số; Mục tiêu xã hội của hoạt động chuyển đổi số cộng đồng; Mục tiêu và cách thức tổ chức các tổ chuyển đổi số cộng đồng tại địa phương; Vai trò và vị trí của xã hội số, công dân số; Các nền tảng số quan trọng trong trụ cột xã hội số: công dân số, bảo hiểm, ngân hàng, dịch vụ thanh toán số, mạng xã hội; Giới thiệu về dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; Tổng quan về cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Trí tuệ nhân tạo (AI) và Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI); Kiến thức cơ bản về mạng máy tính và kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn khi sử dụng máy tính và bảo vệ dữ liệu trên môi trường số.

Bà Đoàn Hồng Hạnh, Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Vĩnh Long, phát biểu tại cuộc họp Hội đồng tư vấn và tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW tỉnh Vĩnh Long ẢNH: NAM LONG

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức 108 lớp tập huấn, với tổng cộng 103.086 lượt học viên tham gia. Cụ thể, 100 lớp tập huấn chuyển đổi số với hơn 15.162 cán bộ công chức viên chức, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng; 2 lớp tập huấn trực tuyến với hơn 800 công chức, viên chức tham gia về quản lý dữ liệu điện tử và chứng thực bản sao điện tử; 6 khóa đào tạo tập huấn trực tuyến trên nền tảng "Bình dân học vụ số" với hơn 95.000 lượt học viên tham gia, nội dung chú trọng thực hành, dễ tiếp cận, phù hợp với nhu cầu thực tế.

Sở KH-CN Vĩnh Long tập huấn chuyên sâu về chuyển đổi số cán bộ phụ trách công nghệ thông tin cấp xã của tỉnh ẢNH: NAM LONG

Toàn tỉnh hiện có 124/124 tổ công nghệ số cộng đồng với 6.122 thành viên; Doanh nghiệp viễn thông bố trí 446 nhân sự trực tiếp hỗ trợ tại Trung tâm phục vụ hành chính công; 51 cán bộ Sở KH-CN hỗ trợ điều phối chung.

Đến nay, Sở KH-CN Vĩnh Long đã tổ chức hơn 100 lớp tập huấn chuyển đổi số, với hơn 15.162 cán bộ công chức viên chức, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng ẢNH: NAM LONG

Chú trọng đào tạo nhân lực số chất lượng cao

Vừa qua, tại Vĩnh Long, Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư phối hợp Bộ KH-CN tổ chức hội nghị tuyên truyền về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

Thông tin tại hội thảo, UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết bên cạnh những kết quả đạt được, sau hợp nhất, tỉnh vẫn còn một số khó khăn về phát triển công nghệ cao. Doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo còn yếu. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa thật sự tạo được động lực quan trọng vào quá trình tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số một cách hiệu quả và bền vững theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, tỉnh Vĩnh Long sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Trong đó, chú trọng tăng cường hợp tác đào tạo nhân lực số chất lượng cao. Liên kết các trường đại học để xây dựng trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ vùng. Đào tạo nhân lực không chỉ phục vụ quản lý nhà nước, mà còn đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, đặc biệt trong các ngành công nghệ số, thương mại điện tử, nông nghiệp công nghệ cao, logistics, y tế và du lịch số.

Vĩnh Long quan tâm đào tạo nguồn nhân lực cấp cơ sở để phục vụ người dân tốt hơn ẢNH: NAM LONG

Cũng tại hội nghị, ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhấn mạnh thực hiện chủ trương của T.Ư về sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh được hợp nhất thành tỉnh Vĩnh Long mới. Đây không chỉ là sự hợp nhất về đơn vị hành chính, mà là một bước ngoặt của sự phát triển, mở ra thời cơ và vận hội mới, mở rộng không gian phát triển và tập trung nguồn lực, phát huy thế mạnh tổng hợp, đồng thời đặt ra những yêu cầu cao hơn về trí tuệ và tầm nhìn chiến lược, cùng với cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển của đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết thêm, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long đã xác định nhiều mục tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó có đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ vào sản xuất; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo phúc lợi, nâng cao đời sống nhân dân…

Để đạt được mục tiêu trên, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược và 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Đồng thời, xác định 4 trụ cột phát triển, gồm: kinh tế biển và năng lượng tái tạo; nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao; hạ tầng kết nối và dịch vụ logistics; di sản văn hóa và nguồn nhân lực. Trong đó, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những đột phá chiến lược góp phần đưa tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.