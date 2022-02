Vĩnh Long: Công an 2 địa phương phối hợp bắt tụ điểm đánh bạc trăm triệu

Theo thông tin ban đầu, lúc 11 giờ 30 ngày 23.2, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an H.Tam Bình phối hợp Công an xã Đông Thạnh, TX.Bình Minh (cùng tỉnh Vĩnh Long) phát hiện nhiều người tụ tập đánh bạc bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc địa bàn giáp ranh giữa ấp Thạnh An, xã Đông Thạnh, TX.Bình Minh và ấp Phú Thạnh, xã Long Phú, H.Tam Bình nên tổ chức vây bắt.

Địa điểm đánh bạc được các con bạc thay đổi liên tục, có nhiều lớp cảnh giới, rất khó tiếp cận nên khi phát hiện lực lượng công an, các con bạc liền được báo động bỏ chạy ra nhiều hướng để tẩu thoát. Lực lượng công an đã kịp thời truy đuổi, khống chế và bắt giữ 12 người.





Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều tang vật gồm: 1 con gà, 1 bộ tài xỉu và nhiều dụng cụ dùng để đánh bạc. Kiểm tra xung quanh và trên người các con bạc, công an tạm giữ 7 xe máy và số tiền gần 128 triệu đồng.

Hiện, vụ việc được bàn giao cho Công an xã Đông Thạnh, TX.Bình Minh để xác minh, điều tra những người tham gia đánh bạc và xử lý theo quy định của pháp luật.