Vĩnh Long: 9 người chơi bài ăn tiền, 6 người bị khởi tố về tội đánh bạc

Chiều 18.2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can về hành vi đánh bạc gồm: Lâm Văn Tám (53 tuổi, ngụ H.Cầu Kè, Trà Vinh); Mạc Thanh Bảo (46 tuổi); Lê Thị Bé Chính (50 tuổi); Lê Thế Hiển (31 tuổi); Hồ Trung Hiếu (45 tuổi, cùng ngụ xã Long An, H.Long Hồ) và Tạ Văn Út (48 tuổi, ngụ H.Vũng Liêm, Vĩnh Long).

Theo công an, ngày 13.2, Đội CSHS Công an H.Long Hồ phối hợp Công an xã Long An bắt quả tang 6 bị can trên cùng với 3 người khác đang tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền tại ấp An Phú A, xã Long An, H.Long Hồ. Tại hiện trường, công an thu giữ 2 bộ bài tây, 8 điện thoại di động và số tiền gần 28 triệu đồng.





Trong 6 bị can trên, Út và Bảo đã có tiền sự về hành vi đánh bạc. Hiện Công an H.Long Hồ đang củng cố hồ sơ để xử lý các bị can theo quy định của pháp luật.