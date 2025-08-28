Vĩnh Long đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

Theo báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Long, tổng kế hoạch vốn năm 2025 của tỉnh hơn 17.000 tỉ đồng, đến ngày 31.7 đã giải ngân đạt 34,8% kế hoạch. Trong đó, vốn ngân sách T.Ư giải ngân đạt 21,44%, vốn ngân sách tỉnh đạt 33,66%.

Cầu Đại Ngãi 2 đang trong giai đoạn hoàn thành đưa vào sử dụng ẢNH: NAM LONG

Tỉnh đang triển khai nhiều công trình giao thông trọng điểm với mức đầu tư lớn và đạt tiến độ cao như: đường Vành đai 1 H.Vũng Liêm cũ (đạt 87,9%); đê bao kết hợp giao thông Bình Đại - Ba Tri - Thạnh Phú (đạt 92%) và dự án kết nối Trà Vinh - Châu Thành - Càng Long (giai đoạn 2) đạt 95%. Tuy nhiên, một số công trình có tiến độ còn chậm như: ĐT.909B (20%), ĐT.907 giai đoạn 2 (20%), cầu Ba Lai 8 và đường ven biển (15%), ĐT.DK.08 (đang lựa chọn nhà thầu) và ĐT.915 (37%). Khó khăn chủ yếu do vướng giải phóng mặt bằng và chưa thành lập hội đồng bồi thường tại một số địa phương.

Đối với các công trình do T.Ư đầu tư trên địa bàn tỉnh, tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đoạn qua Vĩnh Long dài 12,5 km đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ tháng 7.2024. Bộ Xây dựng đã phê duyệt điều chỉnh dự án để bổ sung nút giao cao tốc và đường gom dân sinh. Cầu Rạch Miễu 2 và cầu Đại Ngãi cũng đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, sẵn sàng đưa vào sử dụng.

Để đạt được mục tiêu trên, Vĩnh Long tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân đầu tư công theo chỉ đạo của T.Ư và UBND tỉnh, đặc biệt là các công trình trọng điểm. Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất thủ tục, thanh toán khối lượng đã nghiệm thu, không để phát sinh nợ đọng sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Bộ Xây dựng đã phê duyệt điều chỉnh dự án để bổ sung nút giao cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ trên địa phận tỉnh Vĩnh Long ẢNH: NAM LONG

Theo ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, trong những tháng cuối năm 2025, các đơn vị cần chủ động triển khai, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, trọng tâm là các dự án, công trình trọng điểm, công trình chào mừng Đại hội Đảng, các chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch. Tăng cường phân cấp, phân quyền hơn nữa và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí. Rà soát, kịp thời điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án giải ngân chậm để bổ sung cho các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu đẩy nhanh tiến độ; kiên quyết thu hồi vốn đã bố trí cho các dự án không triển khai theo kế hoạch phê duyệt.