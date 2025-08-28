Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Vĩnh Long đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

Nam Long
Nam Long
28/08/2025 08:00 GMT+7

Vĩnh Long đang tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân đầu tư công theo chỉ đạo của T.Ư và UBND tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Long, tổng kế hoạch vốn năm 2025 của tỉnh hơn 17.000 tỉ đồng, đến ngày 31.7 đã giải ngân đạt 34,8% kế hoạch. Trong đó, vốn ngân sách T.Ư giải ngân đạt 21,44%, vốn ngân sách tỉnh đạt 33,66%.

Vĩnh Long đẩy mạnh giải ngân đầu tư công- Ảnh 1.

Cầu Đại Ngãi 2 đang trong giai đoạn hoàn thành đưa vào sử dụng

ẢNH: NAM LONG

Tỉnh đang triển khai nhiều công trình giao thông trọng điểm với mức đầu tư lớn và đạt tiến độ cao như: đường Vành đai 1 H.Vũng Liêm cũ (đạt 87,9%); đê bao kết hợp giao thông Bình Đại - Ba Tri - Thạnh Phú (đạt 92%) và dự án kết nối Trà Vinh - Châu Thành - Càng Long (giai đoạn 2) đạt 95%. Tuy nhiên, một số công trình có tiến độ còn chậm như: ĐT.909B (20%), ĐT.907 giai đoạn 2 (20%), cầu Ba Lai 8 và đường ven biển (15%), ĐT.DK.08 (đang lựa chọn nhà thầu) và ĐT.915 (37%). Khó khăn chủ yếu do vướng giải phóng mặt bằng và chưa thành lập hội đồng bồi thường tại một số địa phương.

Đối với các công trình do T.Ư đầu tư trên địa bàn tỉnh, tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đoạn qua Vĩnh Long dài 12,5 km đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ tháng 7.2024. Bộ Xây dựng đã phê duyệt điều chỉnh dự án để bổ sung nút giao cao tốc và đường gom dân sinh. Cầu Rạch Miễu 2 và cầu Đại Ngãi cũng đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, sẵn sàng đưa vào sử dụng.

Để đạt được mục tiêu trên, Vĩnh Long tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân đầu tư công theo chỉ đạo của T.Ư và UBND tỉnh, đặc biệt là các công trình trọng điểm. Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất thủ tục, thanh toán khối lượng đã nghiệm thu, không để phát sinh nợ đọng sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Vĩnh Long đẩy mạnh giải ngân đầu tư công- Ảnh 2.

Bộ Xây dựng đã phê duyệt điều chỉnh dự án để bổ sung nút giao cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ trên địa phận tỉnh Vĩnh Long

ẢNH: NAM LONG

Theo ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, trong những tháng cuối năm 2025, các đơn vị cần chủ động triển khai, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, trọng tâm là các dự án, công trình trọng điểm, công trình chào mừng Đại hội Đảng, các chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch. Tăng cường phân cấp, phân quyền hơn nữa và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí. Rà soát, kịp thời điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án giải ngân chậm để bổ sung cho các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu đẩy nhanh tiến độ; kiên quyết thu hồi vốn đã bố trí cho các dự án không triển khai theo kế hoạch phê duyệt. 

Khám phá thêm chủ đề

Vĩnh Long đầu tư công công trình giao thông giải ngân đầu tư công
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận