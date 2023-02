Vĩnh Long: Điều tra vụ người phụ nữ bị ném 'bom xăng' tại bến đò

Những ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh một phụ nữ đang nằm ngủ bị ném "bom xăng" khiến nhiều vật dụng bốc cháy và làm người này bị bỏng nặng. Sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người bức xúc mong muốn cơ quan công an vào cuộc điều tra truy tìm thủ phạm.

Hình ảnh chỗ bà H. nằm bị ném "bom xăng" gây cháy CẮT TỪ CLIP

Theo nội dung đoạn clip, hơn 23 giờ ngày 15.1, một phụ nữ lớn tuổi đang nằm trên ghế bố giữa tủ kính và bàn gỗ. Bất ngờ có tiếng xe máy, sau đó có vật giống "bom xăng" bay vào nơi người này đang nằm khiến lửa bùng cháy dữ dội. Người phụ nữ nhanh chóng ngồi dậy hô hoán, dùng nước dập lửa. Cùng lúc, có một số người dân chạy đến hỗ trợ dập tắt đám cháy. Toàn bộ sự việc được camera gần đó ghi lại.

Thông tin ban đầu, vụ việc trong đoạn clip trên xảy ra tại bến đò ngang thuộc TT.Tam Bình, H.Tam Bình, Vĩnh Long. Người phụ nữ gặp nạn trong đoạn clip là bà N.T.H (57 tuổi, ngụ H.Trà Ôn, Vĩnh Long). Bà H. thường xuyên ngủ ở bến đò ngang này để thu tiền người dân đi đò.

Bà H. cho biết, sau khi xảy ra sự việc, bà bị bỏng nặng ở chân và tay. Bà H. đã đến công an trình báo vụ việc.

Vết bỏng trên chân bà H. do vụ cháy gây ra NAM LONG

Chiều 18.2, trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Đoàn Văn Thuận, Trưởng công an H.Tam Bình, cho biết cơ quan công an đã nắm được sự việc và đang điều tra, xác minh. "Bến đò ngang trên nối TT.Tam Bình và xã Tường Lộc (thuộc H.Tam Bình). Do vụ việc khá phức tạp nên cơ quan công an đang tích cực điều tra làm rõ", thượng tá Đoàn Văn Thuận cho biết thêm.