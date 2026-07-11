Vĩnh Long dốc sức xây dựng 7 xã nông thôn mới đầu tiên của tỉnh

Xây dựng 7 xã về đích nông thôn mới đầu tiên của tỉnh

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp - Môi trường Vĩnh Long, tỉnh hiện có 105 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó, có 25 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí; 77 xã đạt từ 1 - 4 tiêu chí và 3 xã Mỏ Cày, Giao Long và Đông Hải chưa đạt tiêu chí nào.

Xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, huy động nhiều nguồn lực đạt xã nông thôn mới vào cuối năm nay ẢNH: NAM LONG

Tính đến tháng 6.2026, có 7 xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026. Cụ thể: xã Long Hồ đạt 3/10 tiêu chí, xã Trà Côn đạt 1/10 tiêu chí, xã An Bình đạt 4/10 tiêu chí, xã Tân Thủy đạt 1/10 tiêu chí, xã Bảo Thạnh đạt 5/10 tiêu chí, xã Ba Tri đạt 5/10 tiêu chí và xã An Hiệp đạt 1/10 tiêu chí.

Trong 7 xã trên, Long Hồ là xã nhóm 1 - xã liền kề đô thị hiện hữu và có định hướng phát triển thành đô thị hoặc xã có tỷ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế dưới 10%, hoặc xã được định hướng là đô thị mới. Xã đã đạt các tiêu chí số 6 (giảm nghèo và an sinh xã hội), tiêu chí số 7 (khoa học công nghệ và Chuyển đổi số) và tiêu chí số 9 (xây dựng chính trị và hành chính công). Lĩnh vực phát triển kinh tế nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực; các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội, nước sạch, bảo hiểm y tế, chuyển đổi số và cải cách hành chính tiếp tục được duy trì, nâng cao chất lượng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,54%.

Xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, được đầu tư hơn 100 tỉ đồng xây dựng 8 công trình phục vụ tiêu chí nông thôn mới ẢNH: NAM LONG

Ông Trương Thanh Trà, Chủ tịch UBND xã Long Hồ, cho biết có một số tiêu chí xã chưa đạt do yêu cầu về mức độ hoàn thiện hạ tầng, nguồn lực đầu tư lớn, trong khi ngân sách địa phương còn hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên. Một số công trình trọng điểm như giao thông, nhà văn hóa - khu thể thao, trường học đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư, triển khai thực hiện. Công tác lập, điều chỉnh quy hoạch chung xã đang được triển khai, dẫn đến một số nội dung liên quan đến quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý kiến trúc, khu vực sản xuất, dịch vụ chưa đủ cơ sở thực hiện.

Kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,07%

Theo ông Trương Thanh Trà, xã Long Hồ đang tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; hệ thống giao thông kết nối đồng bộ và duy tu, bảo trì hằng năm. Đến nay, xã được đầu tư 8 công trình phục vụ tiêu chí nông thôn mới với tổng mức đầu tư hơn 100 tỉ đồng. Xã thực hiện công tác huy động sức dân, đóng góp thực hiện đổ đá, dặm vá, mở rộng các tuyến đường với tổng chiều dài trên 3,8 km; sửa chữa đường dây điện dài khoảng 2,8 km; lắp đặt 7 đèn năng lượng, 5 camera an ninh; sửa chữa 116 đế cột cờ và hỗ trợ xây dựng mới 30 căn nhà. Tổng kinh phí huy động hơn 3,8 tỉ đồng…

Xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long, đạt 4/10 tiêu chí và phấn đấu về đích nông thôn mới vào cuối năm nay ẢNH: NAM LONG

Ông Võ Tiến Sĩ, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp - Môi trường Vĩnh Long, cho biết trong 10 tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, tiêu chí số 2 (hạ tầng kinh tế - xã hội) khó thực hiện nhất vì cần nguồn nhiều nguồn vốn đầu tư. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã huy động được hơn 1.000 tỉ đồng thực hiện xây dựng nông thôn mới. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương hơn 97 tỉ đồng, vốn ngân sách địa phương hơn 695 tỉ đồng, vốn huy động từ cộng đồng và người dân hơn 48 tỉ đồng…

Theo ông Võ Tiến Sĩ, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng đến năm 2035 đã tạo nên sự hưởng ứng tích cực và phong trào thi đua mạnh mẽ từ tỉnh đến địa phương, cơ sở, huy động cả hệ thống chính trị và toàn thể người dân cùng tham gia thực hiện chương trình.

Công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính tại tỉnh Vĩnh Long tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng ẢNH: NAM LONG

Công tác tuyên truyền, vận động được tăng cường; nhiều nguồn lực xã hội hóa được huy động để xây dựng kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Các mô hình tự quản ở khu dân cư tiếp tục được duy trì, nhân rộng và phát huy hiệu quả; công tác giám sát, phản biện xã hội được quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tuy nhiên, trong thực hiện vẫn còn một số khó khăn. Chính quyền địa phương đang tập trung khắc phục và quyết tâm đưa 7 xã nêu trên về đích nông thôn mới vào cuối năm 2026. Vĩnh Long phấn đấu cuối năm 2026, đạt chỉ tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,07% (khoảng 695 hộ nghèo). Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm 0,2%.