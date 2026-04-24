Vĩnh Long: Động lực tăng trưởng mới của vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Bài toán đầu tư lúc này không còn nằm ở kỳ vọng "sóng ảo" mà tập trung vào khả năng vận hành kinh tế và tạo ra dòng tiền thực.

Thưa tiến sĩ, Chính phủ đang đẩy mạnh quy hoạch hạ tầng giao thông ĐBSCL với mục tiêu đạt ít nhất 1.300km cao tốc vào năm 2030. Đáng chú ý, các trục huyết mạch này dường như đều hội tụ hoặc đi qua tỉnh Vĩnh Long. Ở góc độ chuyên gia, ông đánh giá thế nào về vai trò của mạng lưới này và tại sao Vĩnh Long lại được kỳ vọng trở thành "động cơ tăng trưởng?





TS Lê Bá Chí Nhân

Chuyên gia kinh tế, TS Lê Bá Chí Nhân: Ở góc độ kinh tế vùng, mạng lưới 6 tuyến cao tốc tại Đồng bằng sông Cửu Long không chỉ đơn thuần là hạ tầng giao thông, mà là công cụ tái cấu trúc không gian kinh tế. Khi các trục dọc - ngang hình thành, ĐBSCL từng bước hình thành "khung xương" logistics hiện đại, phá vỡ tình trạng chia cắt bởi sông ngòi.

Trong kinh tế học phát triển, hạ tầng giao thông quyết định chi phí giao dịch và bán kính thị trường. Khi thời gian vận chuyển rút ngắn, chi phí logistics giảm, chuỗi giá trị nông sản - thủy sản – chế biến sẽ được tổ chức lại theo quy mô lớn hơn, hiệu quả hơn. Khi đó, ĐBSCL không còn là "vựa nguyên liệu" mà có thể trở thành trung tâm chế biến, trung chuyển và xuất khẩu với giá trị gia tăng cao hơn.

Điểm đáng chú ý là các tuyến này đều hội tụ hoặc đi qua Vĩnh Long. Đây không phải là ngẫu nhiên về địa lý, mà là quy luật của kinh tế không gian. Với vị trí trung tâm, kết nối trục dọc Cần Thơ - TP.HCM và trục ngang duyên hải - bán đảo Cà Mau, Vĩnh Long sẽ trở thành nút giao logistics của toàn vùng khi hạ tầng hoàn thiện.

Những địa phương "ở giữa" như Vĩnh Long có lợi thế đặc biệt khi hạ tầng bùng nổ: không cần cảng biển hay sân bay, nhưng đóng vai trò trung chuyển chiến lược. Nhờ đó, dễ hình thành khu công nghiệp chế biến, logistics, kho lạnh và đô thị vệ tinh — từng bước trở thành trung tâm dịch vụ – công nghiệp hỗ trợ của toàn ĐBSCL.

Phối cảnh tổng thể dự án Gateway Co Chien - All – in – Compound tại miền Tây do Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Thành Đô làm chủ đầu tư

Khi cao tốc tạo ra sự kết nối liên vùng, mô hình phát triển sẽ chuyển từ "mỗi tỉnh một nền kinh tế nhỏ" sang một thị trường thống nhất. Lúc đó, Vĩnh Long không chỉ phát triển riêng lẻ, mà trở thành trung tâm lan tỏa tăng trưởng cho các địa phương xung quanh thông qua liên kết sản xuất, phân phối và lao động.

Vì vậy, vai trò của mạng lưới cao tốc không dừng ở việc rút ngắn quãng đường, mà là tái định vị vai trò kinh tế của toàn vùng, và những "điểm trái tim" như Vĩnh Long chính là nơi được hưởng lợi sớm và mạnh mẽ nhất.Khi giao thông khơi thông mạch máu kinh tế, lĩnh vực bất động sản thường hưởng lợi đầu tiên. Tuy nhiên, thị trường đang có sự sàng lọc khắt khe, xu hướng nhà đầu tư đang tìm kiếm các sản phẩm có giá trị sử dụng thực tại các đô thị vệ tinh cửa ngõ. Xin ông cho biết quan điểm của mình?

Chuyên gia kinh tế, TS Lê Bá Chí Nhân: Nhà đầu tư có xu hướng rời bỏ "sóng tin đồn" để quay về tìm giá trị sử dụng thực sau nhiều chu kỳ sàng lọc: Dòng tiền đang dịch chuyển về những nơi có khả năng tạo dòng tiền, tạo cư dân, tạo hoạt động kinh tế ngay.

Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt quanh các nút giao chiến lược như Vĩnh Long, hạ tầng hình thành mang đến lợi thế khai thác thương mại - dịch vụ - lưu trú - logistics. Đây có thể được xem là định hướng của đô thị vệ tinh thời kỳ mới: "Không chỉ để chờ tăng giá đất, mà là nơi để vận hành kinh tế". Theo kinh tế học đô thị, giá trị bền vững của bất động sản hội tụ ở 03 yếu tố: dòng người, dòng hàng hóa và dòng tiền dịch vụ. Hạ tầng tạo nền tảng, nhưng hệ sinh thái thương mại - dịch vụ mới quyết định giá trị dài hạn.

Vì vậy, nhà đầu tư đang ưu tiên các sản phẩm gần trục giao thông, khu công nghiệp, trung tâm logistics… có thể khai thác thực tế trong 5–10 năm. Đây cũng cho thấy thị trường đang trưởng thành hơn, quay về đúng bản chất: bất động sản là nền tảng của hoạt động kinh tế, đặc biệt tại các đô thị vệ tinh cửa ngõ.Đây cũng là dấu hiệu cho thấy thị trường đang trưởng thành hơn. Bất động sản không còn được nhìn như một tài sản đầu cơ thuần túy, mà quay trở lại đúng bản chất là hạ tầng của hoạt động kinh tế. Và tại các đô thị vệ tinh cửa ngõ, nơi hạ tầng đang tái định hình không gian kinh tế vùng, những sản phẩm có "giá trị sử dụng thực" sẽ trở thành tâm điểm của dòng vốn dài hạn.