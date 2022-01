Vĩnh Long: Hai nhóm thanh niên ẩu đả bằng súng bắn đạn cao su, hung khí

Ngày 18.1, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết đơn vị đã triệu tập 2 nhóm thanh niên lên trụ sở để làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích, xảy ra tại xã Đồng Phú, H.Long Hồ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 16.1, Mai Thành Tấn (25 tuổi, ngụ xã Phú Phụng, H.Chợ Lách, Bến Tre) rủ Trần Vũ Bảo (22 tuổi) và 9 thanh niên khác có hộ khẩu tại H.Chợ Lách, H.Mỏ Cày Bắc (Bến Tre) và H.Long Hồ (Vĩnh Long) đi xe máy đến xã Đồng Phú, H.Long Hồ đá gà ăn thua bằng tiền. Khi đi, Tấn giữ 1 khẩu súng bắn đạn cao su và giao cho Bảo 1 khẩu súng bắn đạn cao su khác, mục đích là khi có đánh nhau sẽ đem ra bắn người.





Đến nơi, không thấy đá gà, cả nhóm quay xe ra về. Tuy nhiên, khi quay ra thì nhóm của Tấn bị nhóm của Nguyễn Quốc Cường (còn gọi là Cường 7 Sang, 32 tuổi, ngụ xã An Bình, H.Long Hồ) cùng 6 thanh niên khác có hộ khẩu thường trú tại H.Long Hồ và TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) cầm dao tự chế cùng nhiều hung khí khác chặn đánh. Thấy vậy, Tấn và Bảo dùng súng thủ sẵn bắn nhiều phát vào nhóm của Cường rồi chạy về hướng tỉnh Bến Tre. Vụ việc xảy ra khiến nhiều người dân xung quanh hốt hoảng.

Sau khi sự việc xảy ra, Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Long Hồ phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long khẩn trương truy tìm, mời những người có liên quan lên cơ quan công an làm việc. Hiện Công an H.Long hồ đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 nhóm thanh niên này theo quy định của pháp luật.