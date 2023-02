Vĩnh Long: Hút trộm cát sông, 2 người bị phạt hơn 84 triệu đồng

Chiều 13.2, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cá nhân có hành vi khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đây là 2 người đã điều khiển ghe gỗ hút trộm cát sông, bị bắt quả tang.

N.V.H và H.V.T nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính vì hút trộm cát NAM LONG

Theo đó, lúc 23 giờ 5 phút ngày 11.12.2022, tại thủy phận ấp Tân Thạnh, xã Lục Sĩ Thành, H.Trà Ôn, Vĩnh Long, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long bắt quả tang ghe gỗ số hiệu KG 56708, trọng tải 21,2 tấn, do N.V.H (40 tuổi) và H.V.T (45 tuổi, cùng ngụ xã Long An, H.Cần Giuộc, Long An) điều khiển để khai thác cát sông trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, ghe gỗ này đã hút gần 8 m3 cát sông. Người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát sông.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm và đề xuất Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long xử phạt vi phạm hành chính ông H. và ông T. mỗi người 25 triệu đồng về hành vi hút trộm cát sông và tịch thu toàn bộ khối lượng cát sông đã khai thác được; đồng thời buộc cả 2 nộp số tiền hơn 34 triệu đồng tương đương với giá trị phương tiện thủy nội địa mà 2 người này sử dụng trái phép để thực hiện hành vi vi phạm thuộc trường hợp bị tịch thu, vào ngân sách nhà nước.