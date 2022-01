Vĩnh Long: Khai thác cát sông trái phép, 2 người bị phạt hơn 146 triệu đồng

Ngày 29.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã bàn giao vụ cá độ bóng đá quy mô lớn cho Công an TP.Đà Nẵng thụ lý theo thẩm quyền.