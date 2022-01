Vĩnh Long: Xử phạt 12 người đánh bạc hơn 34 triệu đồng

Ngày 29.1, Công an H.Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND H.Long Hồ đối với 12 người đánh bạc tại ấp Phước Long, xã Lộc Hoà, H.Long Hồ.

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 28.12.2021, Công an H.Long Hồ phối hợp Đồn công an Khu công Nghiệp Hoà Phú và Công an xã Lộc Hoà bắt quả tang nhóm người tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu và đá gà ăn thua bằng tiền tại phần đất của ông Nguyễn Văn Mười (58 tuổi, ngụ xã Lộc Hoà, H.Long Hồ).

Tại hiện trường, công an thu giữ 2 con gà, hơn 19 triệu đồng trên chiếu bạc lắc tài xỉu. Đồng thời, kiểm tra xung quanh và trên người các con bạc, công an thu giữ 17 con gà, 17 bộ cựa sắt, 11 điện thoại di động và trên 200 triệu đồng tiền mặt.





Qua điều tra, xác minh, Công an H.Long Hồ đề xuất UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 người về các hành vi: tổ chức hoạt động cá cược ăn tiền trái phép; dùng nhà, chỗ ở của mình hoặc phương tiện, địa điểm khác để chứa bạc; che giấu việc đánh bạc trái phép và hành vi đánh bạc trái phép, với tổng số tiền phạt là 34,5 triệu đồng. Đồng thời, tịch thu số tiền 3,3 đồng sử dụng đánh bạc, đá gà sung công quỹ nhà nước.

Tại buổi làm việc, những người đánh bạc đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình và cam kết không tái phạm.