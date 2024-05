Vĩnh Long: Khen thưởng 2 học sinh không tham của rơi

Ngày 15.5, tin từ Công an H.Vũng Liêm (Vĩnh Long) cho biết, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện, đơn vị vừa phối hợp Công an xã Trung An tổ chức trao giấy khen cho 2 học sinh có thành tích không tham của rơi.

Huỳnh Lê Quốc Thái và Nguyễn Khánh Duy được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND H.Vũng Liêm NAM LONG

Theo đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 8.4, trên đường đi tập thể dục, Huỳnh Lê Quốc Thái và Nguyễn Khánh Duy (học sinh lớp 8 Trường THCS Trung An - xã Trung An, H.Vũng Liêm) nhặt được cái bóp, bên trong có hơn 5,6 triệu đồng, 1 thẻ ngân hàng, cùng nhiều giấy tờ khác. Ngay lập tức, 2 em đem đến Công an xã Trung An để tìm người đánh rơi trả lại.

Qua xác minh, Công an xã Trung An xác định chủ sở hữu tài sản trên là ông Huỳnh Văn Phi (52 tuổi, ngụ xã Trung An, H.Vũng Liêm) nên đã giao trả lại cho ông.

Với hành động không tham của rơi, Huỳnh Lê Quốc Thái và Nguyễn Khánh Duy được biểu dương, nhận giấy khen và tiền thưởng của Chủ tịch UBND H.Vũng Liêm.