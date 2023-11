Vĩnh Long: Khen thưởng 3 cá nhân dũng cảm truy bắt tội phạm

Ngày 23.11, tin từ Công an TX.Bình Minh (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng Tham mưu Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức biểu dương và trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.



Theo đó, 3 cá nhân được khen thưởng gồm: đại úy Nguyễn Tính Vũ (34 tuổi, Phó trung Đội trưởng, Phòng CSCĐ Công an tỉnh Vĩnh Long, hiện là Tổ trưởng Tổ công tác bảo vệ Công ty TNHH Tỷ Bách ở KCN Bình Minh, thuộc xã Mỹ Hòa, TX.Bình Minh); anh Nguyễn Giang Sơn (31 tuổi, công nhân Công ty TNHH Tỷ Bách) và anh Lê Minh Nhựt (27 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, TX.Bình Minh).

3 cá nhân được biểu dương, khen thưởng có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm NAM LONG

Công an TX.Bình Minh cho biết, khoảng 7 giờ 10 ngày 27.10, đại úy Vũ và anh Sơn đang ngồi gần chốt gác của Công ty TNHH Tỷ Bách thì nhìn thấy xe máy do chị P.T.N.C. (24 tuổi, ngụ tại địa phương) chạy xe máy đến KCN Bình Minh làm việc xảy ra va chạm với xe máy của 2 người nam; đồng thời thấy 1 người nam ngồi sau xe dùng bình xịt hơi cay xịt liên tục vào chị P.T.N.C và nghe chị hô "cướp, cướp".

Ngay lập tức, 2 anh lao ra đuổi theo truy bắt nghi phạm. Đúng lúc này, anh Nhựt ở gần đó nhìn thấy sự việc nên chạy đến hỗ trợ, bắt giữ được 2 nghi phạm cướp giật tài sản giao công an xử lý.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, 3 cá nhân trên được Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long biểu dương, khen thưởng và nhân rộng trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

