Vĩnh Long: Khởi tố 2 bị can cướp giật vé số của người mù

Ngày 18.4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Tam Bình (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Các Tường (18 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh Trung, H.Tam Bình) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Cùng hành vi trên, Cơ quan CSĐT Công an H.Tam Bình đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với L.H.K.T (15 tuổi, ngụ xã Phú Thịnh, H.Tam Bình).

Nguyễn Các Tường (trái) và L.H.K.T tại cơ quan công an

NAM LONG

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 8.4, Tường điều khiển xe máy BS 64D1 - 546.06 đến nhà T. rủ đi cướp giật vé số của người bán dạo và T. đồng ý.

Khoảng 14 giờ cùng ngày, T. điều khiển xe máy đã tháo biển số chở Tường lưu thông trên tỉnh lộ 905. Khi đến đoạn ấp Bằng Tăng, xã Mỹ Thạnh Trung, H.Tam Bình, nhìn thấy người đàn ông bị mù đang ngồi bán vé số ven đường, cả hai liền tiếp cận, giả vờ hỏi mua vé số. Lợi dụng lúc người đàn ông này đưa xấp vé số gồm 34 tờ để lựa, Tường liền giật lấy và T. tăng ga chạy thoát.

Tiếp nhận tin báo, Công an H.Tam Bình vào cuộc xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt giữ được Tường và T. Tại cơ quan công an, cả hai đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan CSĐT Công an H.Tam Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý 2 bị can cướp giật vé số nêu trên theo quy định pháp luật.