Vĩnh Long: Khởi tố hai cha con làm giả và sử dụng giấy phép lái xe giả

Ngày 18.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Huỳnh Thao Lược (46 tuổi) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Huỳnh Thanh Ngoan (19 tuổi, con của Lược, cùng ngụ P.5, TP.Vĩnh Long) về hành vi sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Đây là hai cha con đã nhận làm giả và sử dụng giấy phép lái xe giả.

Theo kết quả điều tra, vào tháng 3.2022, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện có trường hợp nghi vấn mua, bán giấy phép lái xe giả qua không gian mạng nên đã xác minh.

Đến ngày 12.7, khi Ngoan đang điều khiển xe máy trên đường thì bị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp lực lượng CSGT thuộc Công an TP.Vĩnh Long kiểm tra, phát hiện Ngoan sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Ngoan khai nhận giấy phép lái xe đang sử dụng do cha mình là Huỳnh Thao Lược mua qua mạng xã hội.





Qua đấu tranh khai thác, Huỳnh Thao Lược thừa nhận vào tháng 1.2022, thấy trên mạng xã hội Facebook có bài đăng quảng cáo làm giấy phép lái xe hạng A1 mà không thi sát hạch nên đã liên hệ mua với giá 1,2 triệu đồng. Ngoài ra, Lược còn khai nhận đã liên hệ và nhận làm thêm giấy phép lái xe mà không thi sát hạch cho 4 người khác với giá 1,5 triệu đồng/hồ sơ.

Vụ làm giả và sử dụng giấy phép lái xe giả nói trên đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Vĩnh Long hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.