Vĩnh Long: Một ngày triệt phá 2 tụ điểm đánh bạc, bắt giữ 15 người

Ngày 20.6, tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa phối hợp với công an địa phương triệt xóa 2 tụ điểm đánh bạc, bắt giữ 15 người tại 2 huyện Vũng Liêm và Tam Bình.

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 19.6, Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an xã Tân An Luông (H.Vũng Liêm) bắt giữ 8 người tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc ấp 5, xã Tân An Luông, H.Vũng Liêm. Tang vật tạm giữ gồm: nhiều bộ bài tây, 2 điện thoại di động, 3 xe máy và gần 10 triệu đồng.





Tiếp đến, khoảng 23 giờ cùng ngày, Phòng CSHS, Công an tỉnh Vĩnh Long kết hợp Công an xã Ngãi Tứ (H.Tam Bình) bất ngờ kiểm tra quán cà phê thuộc ấp An Phong, xã Ngãi Tứ, H.Tam Bình, phát hiện, bắt giữ 7 người đang tham gia đánh bài ăn thua bằng tiền.

Tại hiện trường, công an tạm giữ nhiều bộ bài tây, 7 điện thoại di động và trên 64 triệu đồng (trong đó có 1,3 triệu đồng trên chiếu bạc). Qua làm việc ban đầu, những người này thừa nhận có tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền.

Hiện, lực lượng công an Vĩnh Long đang tiếp tục làm việc đối với những người tụ tập đánh bạc trên để xử lý theo quy định của pháp luật.