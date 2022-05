Vĩnh Long: Phạt cơ sở bán phân bón không đảm bảo chất lượng 65 triệu đồng

Ngày 12.5, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, ông Nguyễn Văn Liệt, Phó chủ tịch UBND tỉnh này, đã ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hộ kinh doanh bán phân bón vì cung cấp thông tin không trung thực về chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho người tiêu dùng.

Cụ thể, ngày 26.4 lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Nguyễn Nghĩa, do bà T.T.L.T. (58 tuổi, ngụ ấp An Hiệp, xã Long An, H.Long Hồ, Vĩnh Long) làm chủ, vì có hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, không trung thực về chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho người tiêu dùng.

Cụ thể, phân bón NPK Hà Lan 20-20-15 cung cấp thông tin trên nhãn hàng hóa là bổ sung vi lượng Bo, Cu, Zn, Mg nhưng thông tin về thành phần, hàm lượng dinh dưỡng ghi trong Quyết định số 644/QĐ-BVTV-PB ngày 21.6.2018 của Cục trưởng Cục bảo vệ thực vật về việc công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam thì không có thể hiện thông tin trên; Buôn bán phân bón hiệu phân bón Siêu lúa 1&2 NPK 22-10-5+TE Premium không có quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam.





Hành vi trên đã vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 1.11.2017 của Chính phủ; điểm m khoản 6 Điều 7 Nghị định số 55/2018/NĐCP ngày 16.4.2018 của Chính phủ.

Từ đề xuất của cơ quan chuyên môn, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành quyết định xử phạt hộ kinh doanh của bà T. tổng số tiền là 65 triệu đồng. Buộc cải chính công khai thông tin sai sự thật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên phương tiện thông tin đại chúng và chuyển sang làm nguyên liệu phân bón không có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam.