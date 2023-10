Vĩnh Long phát huy tiềm năng du lịch, quảng bá sản phẩm từ nông nghiệp

Khai trương điểm trưng bày và bán sản phẩm OCOP tại nhà chờ Bến cảng hành khách tỉnh Vĩnh Long Ảnh: Nam Long





Vĩnh Long có 98 sản phẩm OCOP

Theo Sở NNPT-NT Vĩnh Long, đến nay, toàn tỉnh có 98 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao và 4 sao, với 60 chủ thể gồm 13 HTX, 17 doanh nghiệp và 30 hộ sản xuất kinh doanh. Ngành NNPT-NT tỉnh đã tổ chức tập huấn cho các chủ thể OCOP về chu trình OCOP và xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử như: postmart.vn sàn giao dịch nông sản Vĩnh Long, ketnoiocop.vn, bachhoaxanh.com, voso.vn, Viettel, FPT….

Bên cạnh đó, ngành hữu quan còn phối hợp Đài PT-TH Vĩnh Long đăng ký ghi hình và phát sóng các sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 sao đến 5 sao. Đến nay, đã quay và phát sóng được 5 sản phẩm: bưởi năm roi Bình Minh; bún tươi Ba Khánh; dưa lưới Mekonggreen; bánh phồng khoai lang Nhật Ngọc; nước đóng lon Vilo H2O). Đồng thời, phối hợp Sở Công thương giới thiệu các sản phẩm OCOP để quảng bá, kết nối giao thương với các siêu thị, trung tâm thương mại và các công ty, doanh nghiệp tiêu thụ tại TP.HCM và các tỉnh thành trong nước. Có 10 chủ thể tham gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm; tham gia các phiên chợ xanh tại TP.HCM mỗi tháng một lần.

Người dân và du khách được tiếp cận gần hơn với sản phẩm OCOP của tỉnh Vĩnh Long

Để hỗ trợ hiệu quả hơn, Vĩnh Long đã đưa thông tin sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP lên sàn giao dịch nông sản của tỉnh; Phối hợp Khoa du lịch thuộc Phân hiệu Trường đại học kinh tế TP.HCM tại Vĩnh Long có 10 chủ thể OCOP tham gia trưng bày và giới thiệu sản phẩm tại hội thảo "Ứng dụng công nghệ phát triển chuỗi cung ứng du lịch bền vững".

Ông Phan Văn Giàu, Giám đốc Sở VH-TT-DL Vĩnh Long, cho biết thêm, ngày 20.7, sở đã kết hợp Sở NNPT-NT tổ chức cuộc họp bàn việc kết nối giới thiệu các chủ thể OCOP với các điểm/khu du lịch, cơ sở lưu trú khách du lịch (khách sạn; homestay..) trong tỉnh để thực hiện thí điểm việc trưng bày, quảng bá và bán các sản phẩm OCOP.



Sản phẩm chôm chôm Java của HTX chôm chôm Bình Hòa Phước đạt OCOP 4 sao, được trưng bày tại một sự kiện ở cù lao thuộc H.Long Hồ

Đưa sản phẩm OCOP đến gần người tiêu dùng hơn

Nhằm đưa sản phẩm OCOP của tỉnh đến gần hơn với du khách và người tiêu dùng, ngày 5.8, Sở NNPT-NT đã phối hợp Sở VH-TT-DL và Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khai trương điểm trưng bày và bán sản phẩm OCOP tại nhà chờ Bến cảng hành khách tỉnh Vĩnh Long (P.9, TP.Vĩnh Long), với tất cả các mặt hàng, sản phẩm được công nhận OCOP trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Văn Liệt, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết chương trình OCOP của tỉnh thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, phát huy được thế mạnh, lợi thế về nguyên liệu địa phương, văn hóa và tri thức bản địa. Các đặc sản, sản vật góp phần nâng cao giá trị cho nông sản, cây dược liệu, sản phẩm thủ công mỹ nghệ theo hướng kinh tế tuần hoàn, bảo đảm hệ sinh thái bền vững.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long (bìa trái) tham quan điểm trưng bày và bán sản phẩm tại Festival Nông sản Việt Nam tại Vĩnh Long

Chương trình OCOP cũng đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần hợp tác của các chủ thể và cộng đồng để phát triển sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường. Đồng thời, gắn với mục tiêu tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, bảo tồn cảnh quan, văn hóa truyền thống.

Hiện tại, Vĩnh Long đồng loạt triển khai điểm trưng bày và bán sản phẩm thêm 2 điểm tại Khu tưởng niệm Thủ tướng Võ Văn Kiệt (TT.Vũng Liêm, H.Vũng Liêm) và Nhà vườn Coco Home (xã Hòa Ninh, H.Long Hồ, Vĩnh Long). Thời gian tới, tỉnh sẽ tổ chức trưng bày và bán các sản phẩm OCOP ở tất cả các địa phương trong tỉnh.

Hiện tại, ngành NNPT-NT cùng Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (cấp tỉnh và cấp huyện) tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chất lượng, an toàn thực phẩm sản phẩm OCOP sau khi được đánh giá, phân hạng. Ngoài ra, ngành chức năng còn chủ động rà soát, kiểm tra, đánh giá phân hạng lại các sản phẩm đã hết hạn theo quy định và xem xét thu hồi sản phẩm OCOP chưa đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm so với quy định.