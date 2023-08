Vĩnh Long: Xử lý nhóm thanh thiếu niên đua xe, cổ vũ đua xe trái phép

Ngày 15.8, Công an H.Mang Thít (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang lấy lời khai, xác minh và củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép xảy ra trên địa bàn.

Nhóm thanh thiếu niên tham gia đua xe và cổ vũ đua xe trái phép bị bắt giữ NAM LONG

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 14.8, Đội CSGT Công an H.Mang Thít phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự và công an các xã Tân Long, Tân An Hội và Bình Phước (H.Mang Thít) tổ chức lực lượng, lập chốt trên đường tỉnh 903, ngăn chặn kịp thời nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Một số xe máy bị lực lượng công an tạm giữ NAM LONG

Lực lượng đã chặn giữ được 20 thanh thiếu niên (có độ tuổi từ 15 - 18) để làm rõ. Bước đầu, công an ghi nhận những thanh thiếu niên này đều có hộ khẩu thường trú trên địa bàn H. Mang Thít và H.Vũng Liêm (Vĩnh Long). Ngoài ra, lực lượng công an còn tạm giữ 6 xe máy đã thay đổi kết cấu, không biển kiểm soát và 2 dao tự chế.

Làm việc với cơ quan công an, 11 thanh thiếu niên đã thừa nhận có tham gia đua xe và tụ tập để cổ vũ đua xe trái phép. Hiện tại, vụ việc đang tiếp tục được các đội nghiệp vụ, Công an H.Mang Thít khẩn trương củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.



Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 15.8