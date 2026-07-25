Vĩnh Long tăng tốc hiện thực hóa mục tiêu trung tâm năng lượng tái tạo vùng ĐBSCL

Tỉnh Vĩnh Long triển khai nhiều giải pháp trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo khu vực ĐBSCL ẢNH: NAM LONG

Tháo gỡ khó khăn, phát triển năng lượng xanh

Theo báo cáo của Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh hiện có 15 dự án điện gió vận hành thương mại với tổng công suất 650,5 MW, duy trì sản lượng phát điện ổn định, đạt khoảng 95% công suất thiết kế; 2 dự án điện mặt trời đã đưa vào vận hành với tổng công suất 189,3 MW. Đối với các dự án đang chuẩn bị đầu tư, có 18 dự án điện gió với tổng công suất 1.243,75 MW đang triển khai các thủ tục đầu tư; 3 dự án điện mặt trời, với tổng công suất 150 MW đang khảo sát, đề xuất đầu tư.

Trong lĩnh vực năng lượng mới, có 2 dự án điện rác, với tổng công suất 20,5 MW, đang triển khai; 1 dự án công suất 14 MW đang thực hiện lựa chọn nhà đầu tư. Dự án Nhà máy sản xuất Hydro xanh Trà Vinh đang được xem xét gia hạn tiến độ đến quý 1/2028 với quy mô 24.000 tấn hydro/năm, 182.500 tấn amoniac/năm và 195.000 tấn oxy/năm.

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long cho biết, bên cạnh công tác theo dõi tiến độ dự án, sở đã chủ trì nhiều cuộc họp chuyên đề với các nhà đầu tư, đơn vị tư vấn và địa phương nhằm rà soát, tháo gỡ khó khăn đối với các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh có văn bản gửi đến Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp - Môi trường, Văn phòng Chính phủ để kiến nghị hướng dẫn các cơ chế đặc thù liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư, giao khu vực biển, hành lang an toàn cột tháp gió và cơ chế triển khai các dự án năng lượng theo Nghị quyết số 253/2025/QH15 và Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội.

Tỉnh Vĩnh Long hiện có 15 dự án điện gió vận hành thương mại với tổng công suất 650,5 MW ẢNH: NAM LONG

Đặc biệt, Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với các đơn vị tư vấn, chuyên gia và doanh nghiệp nghiên cứu xây dựng đề án phát triển Vĩnh Long trở thành trung tâm năng lượng tái tạo vùng ĐBSCL; định hướng phát triển điện gió ngoài khơi, điện sinh khối, hydro xanh, amoniac xanh, hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) và trung tâm xuất khẩu năng lượng tái tạo, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, Sở Công thương đã hoàn thành rà soát các dự án năng lượng tái tạo hưởng theo biểu giá hỗ trợ (FIT) theo chỉ đạo của Bộ Công thương; tổng hợp tình hình triển khai các dự án thuộc Quy hoạch điện VIII và điều chỉnh Quy hoạch điện VIII; theo dõi việc thực hiện quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ phục vụ phát triển điện gió ngoài khơi.

Nghiên cứu chính sách hỗ trợ điện năng lượng mặt trời mái nhà

Trong quý 3/2026, Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, Quy hoạch điện VIII, điều chỉnh Quy hoạch điện VIII và kế hoạch phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án năng lượng, công trình điện trọng điểm; hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển năng lượng tái tạo; bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tỉnh Vĩnh Long hoàn thiện cơ chế khuyến khích hộ gia đình đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà ẢNH: NAM LONG

Ông Trần Quốc Tuấn cho hay, Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long sẽ kết hợp với các đơn vị chức năng theo dõi, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, đấu nối, nghiệm thu công trình và các nội dung pháp lý nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án năng lượng theo quy hoạch được phê duyệt.

Tiếp tục hỗ trợ các chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với 18 dự án điện gió đang triển khai với tổng công suất 1.243,75 MW, phấn đấu đưa vào vận hành thêm khoảng 300 MW điện gió trong năm 2026; phối hợp các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, xử lý các khó khăn liên quan đến cơ chế đầu tư các dự án điện gió trên biển và các dự án điện gió sử dụng đồng thời đất và khu vực biển theo quy định hiện hành.

Tổ chức lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương để hoàn thiện đề án xây dựng Vĩnh Long trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo vùng ĐBSCL trình cấp có thẩm quyền xem xét; đồng thời nghiên cứu, xây dựng đề án thành lập Trung tâm xuất khẩu năng lượng tái tạo.

HĐND tỉnh Vĩnh Long đang nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ phát triển điện mặt trời mái nhà ẢNH: NAM LONG

Sở Công thương sẽ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Vĩnh Long ban hành chính sách hỗ trợ phát triển điện mặt trời mái nhà; hoàn thiện cơ chế khuyến khích hộ gia đình đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ gắn với hệ thống lưu trữ điện phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương.

Tiếp tục phối hợp các sở, ngành và địa phương rà soát, tham mưu phương án bồi thường, hỗ trợ liên quan đến hành lang an toàn cột tháp gió của các dự án điện gió trên bờ; thực hiện thẩm định thiết kế, báo cáo nghiên cứu khả thi, kiểm tra công tác nghiệm thu và tham mưu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án năng lượng theo thẩm quyền. Đồng thời, theo dõi tình hình vận hành các nguồn điện trên địa bàn, phối hợp với Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân.