Vĩnh Long: Thêm 889 ca mắc Covid-19 mới, không còn đơn vị cấp xã vùng xanh

Chiều 26.12, ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long đã ký ban hành thông báo cấp độ dịch của tỉnh theo Nghị quyết 128 Chính phủ và Quyết định số 4800 của Bộ Y tế.

Theo đó, tỉnh Vĩnh Long vẫn ở cấp độ 3. TX.Bình Minh ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao - vùng đỏ) và 7 huyện, thành phố còn lại ở cấp độ 3 (nguy cơ cao).

Đáng chú ý, do số ca mắc Covid-19 tăng liên tục trong nhiều ngày qua, đặc biệt là số ca mắc trong cộng đồng chưa có dấu hiệu giảm khiến Vĩnh Long không còn đơn vị cấp xã nào là vùng xanh.

Số đơn vị cấp xã chuyển thành vùng đỏ tại Vĩnh Long tăng từ 50 lên 52 so với tuần trước, gồm các phường 1, 2, 3, 5, 8 và Tân Hội (TP.Vĩnh Long); các xã An Bình, Hòa Ninh, Hòa Phú, Long Phước, Lộc Hòa, Phú Đức, Phú Quới, Phước Hậu, Tân Hạnh, Thanh Đức và TT.Long Hồ (H.Long Hồ); các xã Chánh An, Hòa Tịnh, Long Mỹ, Mỹ An, Mỹ Phước, Tân Long và TT.Cái Nhum (H.Mang Thít); các xã Hiếu Nhơn, Hiếu Phụng, Quới An, Trung Hiệp, Trung Hiếu, Trung Nghĩa, Trung Thành Đông và TT.Vũng Liêm (H.Vũng Liêm); các xã Bình Ninh, Hậu Lộc, Song Phú, Tân Lộc và Tân Phú (H.Tam Bình); xã Thiện Mỹ và TT.Trà Ôn (H.Trà Ôn); các xã Mỹ Thuận, Nguyễn Văn Thảnh, Tân Hưng, Thành Lợi và TT.Tân Quới (H.Bình Tân) và tất cả 8 xã, phường của TX.Bình Minh.





Có 41 đơn vị cấp xã thuộc cấp độ 3 và 14 địa phương còn lại dịch ở cấp độ 2.