Vĩnh Long: Thu giữ hơn 370 triệu đồng tại sòng bạc 14 người

Ngày 4.9, tin từ Công an H.Vũng Liêm (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang tiếp tục xác minh, xử lý nhóm người tụ tập sát phạt nhau tại sòng bạc tổ chức trong nhà một hộ dân ở xã Tân An Luông.

Nhóm người đánh bạc cùng tang vật tại hiện trường NAM LONG

Theo đó, lúc 14 giờ 15 ngày 3.9, lực lượng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an H.Vũng Liêm và Công an xã Tân An Luông bất ngờ ập vào kiểm tra căn nhà của Nguyễn Hoàng Tuấn (32 tuổi, tên thường gọi Diu, thuộc ấp 7, xã Tân An Luông, H.Vũng Liêm).

Tại đây, lực lượng công an bắt quả tang 14 người (11 nam, 3 nữ) đang tụ tập lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 15 điện thoại di động, 5 xe máy, 6 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 6 hột xí ngầu và số tiền hơn 370 triệu đồng. Sau khi bị lập biên bản, những người này được di lý về trụ sở công an để tiếp tục lấy lời khai.

Vụ đánh bạc nêu trên được bàn giao cho Công an H.Vũng Liêm tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.