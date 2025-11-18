Vĩnh Long triển khai hạ tầng số, sản phẩm số đến từng người dân

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kế hoạch phát triển hạ tầng số tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2025 - 2030. Đồng thời, giao Sở KH-CN chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Ông Huỳnh Hoành Thành, Phó giám đốc Sở KH-CN Vĩnh Long, phát biểu tại cuộc họp với các doanh nghiệp viễn thông có chi nhánh tại tỉnh này ẢNH: NAM LONG

Thử nghiệm 6G vào năm 2030

Theo kế hoạch, đến hết năm 2025, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long sẽ mở rộng vùng phủ sóng 5G đạt trên 10% so với số lượng trạm 4G đã phát sóng; Triển khai hạ tầng mạng di động 5G, từng bước bảo đảm phủ sóng toàn bộ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; Triển khai cáp quang và hạ tầng truyền dẫn đảm bảo đường truyền tốc độ cao cho các trạm 5G và thiết bị Internet vạn vật (IoT).

Các doanh nghiệp viễn thông “tăng tốc” phát triển hạ tầng số giai đoạn 2025-2030 ẢNH: NAM LONG

Hoàn thành hợp nhất nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu (LGSP); Hoàn thành hợp nhất hệ thống kho dữ liệu dùng chung của tỉnh, hệ thống Cổng dữ liệu mở; Hoàn thành hợp nhất hệ thống Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC); Hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng chữ ký số, chữ ký điện tử cá nhân trong các giao dịch trực tuyến; phấn đấu đạt tỷ lệ 50% dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân.

Đến năm 2030, Vĩnh Long phấn đấu số trạm 5G phát sóng đạt trên 50% so với số lượng trạm 4G đã phát sóng; xây dựng, bảo đảm năng lực, sẵn sàng triển khai thử nghiệm mạng di động 6G; Phấn đấu 70% dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân; tên miền ".vn" chiếm tỷ lệ trên 60% tổng số tên miền được sử dụng trên địa bàn tỉnh…

Đoàn viên thanh niên hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên thiết bị di động ẢNH: NAM LONG

Theo Sở KH-CN Vĩnh Long, tỉnh hiện có 7 doanh nghiệp có hạ tầng mạng cáp viễn thông, gồm: VNPT Vĩnh Long, Viettel Vĩnh Long, Trung tâm Mạng lưới MobiFone miền Nam, FPT chi nhánh Vĩnh Long, Công ty Truyền hình Phương Nam; SCTV và VTVcab). Thời gian qua, các doanh nghiệp đã đầu tư, xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, mạng lưới cung cấp dịch vụ viễn thông, internet đến 100% xã, phường, đặc biệt là khu vực vùng sâu, vùng xa, khu vực xã đảo… Qua đó, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin liên lạc cho các tổ chức, cá nhân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm hạ tầng phục vụ chuyển đổi số của tỉnh.

Cần sự phối hợp của các doanh nghiệp viễn thông

Mới đây, tại cuộc họp với Sở KH-CN, đại diện các nhà mạng viễn thông đã nêu lên một số khó khăn trong triển khai hạ tầng số, như: khó khăn về thiết bị nhập khẩu; hầu hết doanh nghiệp viễn thông thực hiện kéo cáp hạ tầng "nhờ" trên trụ điện của Công ty Điện lực Vĩnh Long nên cần sự phối hợp, không tự chủ động được; xây dựng trụ phát sóng viễn thông; ngầm hóa các tuyến cáp chưa đồng bộ, dẫn đến tình trạng dư thừa cáp viễn thông, dây thuê bao, tiềm ẩn nguy hiểm, mất vẻ mỹ quan đô thị.

MobiFone Vĩnh Long tư vấn các sản phẩm số cho hộ kinh doanh và người dân trên địa bàn tỉnh ẢNH: NAM LONG

Phát biểu tại cuộc họp, ông Huỳnh Hoành Thành, Phó giám đốc Sở KH-CN Vĩnh Long, đề nghị thời gian tới các doanh nghiệp viễn thông, Điện lực Vĩnh Long cần tăng cường phối hợp, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chỉnh trang, làm gọn cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh. Kịp thời xử lý tình trạng cột treo cáp bị nghiêng, có nguy cơ đổ ngã; cáp, dây thuê bao võng thấp, khắc phục tình trạng mất mỹ quan đô thị, bảo đảm an toàn giao thông và an toàn hạ tầng kỹ thuật; đồng thời phát triển hạ tầng số, sản phẩm số theo kế hoạch của UBND tỉnh đã đề ra.

Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch nêu trên, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, yêu cầu Sở KH-CN chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện và theo dõi, đôn đốc việc triển khai, thực hiện kế hoạch. Thường xuyên rà soát, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất điều chỉnh nội dung kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch đề ra. Phối hợp các đơn vị thuộc Bộ KH-CN trong công tác quản lý nhà nước về hạ tầng số, triển khai các giải pháp định hướng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực cạnh tranh. Phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong việc phát triển hạ tầng số và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật liên ngành trên địa bàn tỉnh.

Các doanh nghiệp viễn thông ở Vĩnh Long tăng tốc phủ sóng 5G trên địa bàn tỉnh ẢNH: NAM LONG

Đối với các doanh nghiệp viễn thông, tiếp tục đầu tư, xây dựng, phát triển hạ tầng mạng 5G trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long phù hợp với điều kiện và khả năng của doanh nghiệp. Đầu tư mở rộng, nâng cấp mạng cáp quang băng rộng, đảm bảo hạ tầng sẵn sàng cung cấp dịch vụ truy nhập internet tốc độ cao (1 Gb/s) cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người sử dụng khi có nhu cầu. Đảm bảo hạ tầng kết nối IoT, tạo điều kiện tích hợp các cảm biến và thiết bị IoT vào hạ tầng kỹ thuật truyền thống như: giao thông vận tải, năng lượng, hậu cần, chính quyền đô thị, y tế, giáo dục và các lĩnh vực thiết yếu khác.