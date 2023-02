Vĩnh Long: Triệt xóa tụ điểm đá gà do Tuấn 'cá vồ' tổ chức

Ngày 1.2, Công an TX.Bình Minh (Vĩnh Long) cho biết, đang tiếp tục xác minh xử lý nhóm người tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống.

Nhóm người tụ tập đá gà ăn tiền tại tụ điểm do Tuấn "cá vồ" tổ chức Nam Long

Theo đó, lúc 11 giờ 30 phút ngày 31.1, lực lượng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an TX.Bình Minh và Công an xã Mỹ Hòa bất ngờ kiểm tra khu đất trống thuộc ấp Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hòa. Tại đây, công an bắt quả tang nhiều người đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền.

Lực lượng công an đã bắt giữ 11 người cùng tang vật gồm: 8 điện thoại di động, 13 xe máy, 3 con gà, 12 cặp cựa sắt, 20 cuộn băng keo đã qua sử dụng, 1 cân đồng hồ (loại 5 kg) và hơn 35 triệu đồng.

Tụ điểm đá gà này do Nguyễn Văn Tuấn (35 tuổi, tên thường gọi Tuấn "cá vồ", ngụ xã Mỹ Hòa, TX.Bình Minh) đứng ra tổ chức.