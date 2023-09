Vĩnh Long: Triệt xóa tụ điểm lắc tài xỉu ở cù lao, bắt giữ 23 người

Ngày 6.9, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đã bàn giao nhóm người tham gia đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại cù lao An Bình (H.Long Hồ, Vĩnh Long) cho công an địa phương tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

23 người tụ tập đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu bị công an bắt quả tang NAM LONG

Theo đó, khoảng 18 giờ ngày 5.9, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an H.Long Hồ bất ngờ kiểm tra nhà ông Nguyễn Văn Hưng (56 tuổi, ngụ ấp An Thuận, xã An Bình, H.Long Hồ).

Tại đây, công an phát hiện, bắt giữ 23 người (8 nữ, 15 nam), có hộ khẩu tại các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp và Bến Tre, đang tụ tập lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 20 điện thoại di động, 4 xe máy và trên 94 triệu đồng.

Ngay trong đêm, những người liên quan đến vụ lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền được di lý về trụ sở công an để lấy lời khai, điều tra xử lý theo quy định pháp luật.